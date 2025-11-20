ΗΠΑ: Στο 4,4% η ανεργία τον Σεπτέμβριο - 119.000 νέες θέσεις εργασίας

Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο και κατά 3,8% σε σχέση με πέρυσι.

Περισσότερες θέσεις εργασίας από το αναμενόμενο πρόσθεσε η αμερικανική αγορά εργασίας των Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκε καθυστερημένα λόγω του shutdown.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας εξαιρουμένου του αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 119.000 σε μηνιαία βάση, έναντι της πρόβλεψης για 50.000. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο είχαν χαθεί 4.000 θέσεις εργασίας μετά την πτωτική αναθεώρηση των στοιχείων, ενώ τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν 72.000 νέες θέσεις.

Επιπλέον, δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία για την ανεργία που αυξήθηκε στο 4,4% στο υψηλότερο ποσοστό από τον Οκτώβριο του 2021.

Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο και κατά 3,8% σε σχέση με πέρυσι, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προβλέψεις για 0,3% και 3,7%.

Με την εν λόγω έκθεση τερματίζεται η έλλειψη δεδομένων για την αγορά εργασίας που διήρκεσε για το 44ήμερο shutdown. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, οργανισμοί όπως το BLS, το Bureau of Economic Analysis απαγορεύθηκε να συλλέγουν ή να δημοσιεύουν δεδομένα.

Μειώθηκαν κατά 8.000 οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν στις 220.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου με πτώση 8.000 από την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα βρεθούν στις 227.000.

Στους επιμέρους τομές, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης προηγήθηκε με 43.000 θέσεις, τα μπαρ και τα εστιατόρια συνέβαλαν με 37.000 θέσεις εργασίας, ενώ η κοινωνική πρόνοια πρόσθεσε 14.000.

Στον αντίποδα, ο τομέας των μεταφορών και της αποθήκευσης έχασε 25.000 θέσεις εργασίας και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία είχε συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης, έχασε 3.000 θέσεις εργασίας.