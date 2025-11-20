Μετεγγραφές: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα Β’ φάσης για το ακαδημαικό έτος 2025-2026

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους.

Από σήμερα, Πέμπτη, είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα μετεγγραφών Β´ φάσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του συνδέσμου ΕΔΩ ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο, ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 62 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

- 5 αιτήσεις από φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία επιτυχόντων των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2025,

- 10 αιτήσεις από φοιτητές που εισήλθαν στην Τριτοβάθμια με την ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής κατά το διάστημα 24-9 -2025 έως 2-10-2025 καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής τους,

- 47 αιτήσεις από φοιτητές - πολίτες κυπριακής καταγωγής.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 4 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Παιδείας, μετεγγράφονται:

- 5 φοιτητές επιτυχόντες μέσω επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2025,

- 10 φοιτητές της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις,

- 37 φοιτητές πολίτες κυπριακής καταγωγής

Επιπλέον μετεγγράφονται :

- 4 φοιτητές με αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές.