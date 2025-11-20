H Nvidia «πρασίνισε» τις ευρωαγορές

Σε ράλι άνω του 2% οι ολλανδικές BESI και ASMI. Ισχυρή άνοδος και για ASML. Άλμα 5% η BNP Paribas.

Επέστρεψαν στα κέρδη οι ευρωαγορές την Πέμπτη με ώθηση από τα χθεσινά ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Nvidia, καθησυχάζοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, τις ανησυχίες των επενδυτών για την βιωσιμότητα του ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης και την εκτόξευση των μετοχών τεχνολογίας, αυξάνοντας το ρίσκο στις κινήσεις τους στα ταμπλό.

Ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,50% στις 564,50 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,33% στις 5.560 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κέρδισε 0,63% στις 23.308 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,34% στις 7.981 μονάδες και στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αναρριχήθηκε 0,21% στις 9.527 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 0,62% στις 42.917 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κατέγραψε άνοδο 0,33% στις 16.024 μονάδες.

Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη πρασίνισαν, με τις ολλανδικές εταιρείες ημιαγωγών BESI και ASMI να επιδίδονται σε ράλι 2,7% και 2,1% αντίστοιχα. Η ομοειδής ολλανδική εταιρεία ASML, η οποία κατασκευάζει κρίσιμο εξοπλισμό για ημιαγωγούς, σκαρφάλωσε 2%. Επιμένοντας στα ταμπλό, η BNP Paribas σημείωσε άνοδο 5,1% καθώς γαλλική τράπεζα αύξησε τον στόχο της για τον δείκτη CET1 στο 13% έως το 2027 και ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1,15 δισ. ευρώ.

Η μετοχή της βρετανικής Greggs υποχώρησε κατά 0,9%, αφού ο πρώην επικεφαλής οικονομικών της WH Smith, Robert Moorhead, αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της αλυσίδας fast food και αρτοποιίας. Στα επιχειρηματικά, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών στην πενταετή της ιστορία ως εισηγμένη εταιρεία ανακοίνωσε η Siemens Energy.

Ο Μπεν Μπάριντζερ, παγκόσμιος επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας και στρατηγικός σύμβουλος επενδύσεων στην Quilter Cheviot, δήλωσε στο CNBC ότι η Nvidia έφερε ανακούφιση σε δύο σημεία: ξεπέρασε τα μικτά περιθώρια κέρδους, κάτι που είναι σημαντικό για τις μετοχές ημιαγωγών, αλλά η εταιρεία αντιμετώπισε επίσης πρόσωπο με πρόσωπο τις ανησυχίες της αγοράς στην ανακοίνωση των κερδών της.

«Πραγματικά εξέτασαν και προσπάθησαν να διαψεύσουν σχεδόν όλες τις περιπτώσεις πτωτικής τάσης που υπήρχαν. Μίλησαν για νόμους κλιμάκωσης, μίλησαν για όλα τα διαφορετικά στοιχεία της ζήτησης, όχι μόνο για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες υπερκλίμακας, αλλά και για τη ζήτηση μοντέλων που βλέπουν από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, τη ζήτηση λογισμικού, τη ζήτηση από επιχειρήσεις, την κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Μπάριντζερ.

Πέραν της τεχνολογίας, οι επενδυτές θα παρακολουθούν τις μετοχές που συνδέονται με την άμυνα, αφού ο δείκτης αεροδιαστημικής και άμυνας της Ευρώπης έφτασε σε χαμηλό δύο μηνών την Τετάρτη και έκλεισε την ημέρα με πτώση περίπου 1,9%. Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι από το Πεντάγωνο έφτασαν στην Ουκρανία για να επεξεργαστούν επάνω εργαστούν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο.

Χθες, η αγαπημένη εταιρεία του AI και των αγορών, ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού άγγιξαν τα 57,01 δισ. δολάρια, έναντι 46,7 δισ. το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 62%, την ίδια που οι αναλυτές προέβλεπαν 54,92 δισ. δολάρια. Την ίδια περίοδο πέρσι, η εταιρεία είχε αγγίξει μόλις τα 35,08 δισ. δολάρια.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 1,30 δολάρια, έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για 1,25 δολάρια ανά μετοχή. Τα καθαρά έσοδα άγγιξαν τα 1,30 δολάρια ανά μετοχή, ή 31,91 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 65% από τα 19,31 δισ. δολάρια, ή 78 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το μικτό περιθώριο κέρδους ήταν 73,4%, έναντι της μέσης εκτίμησης για περίπου 74%.

Επίσης, η εταιρεία αναμένει πωλήσεις ύψους περίπου 65 δισ. δολαρίων για το τρέχον τρίμηνο, έναντι 1,43 δολαρίων κέρδους ανά μετοχή και 61,66 δισ. δολαρίων εσόδων που εκτιμούσαν οι αναλυτές. «Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στους επενδυτές σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα. «Από την οπτική μας γωνία, βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό» τόνισε.