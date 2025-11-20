e-ΕΦΚΑ: Προσωρινές ολιγόλεπτες διακοπές πρόσβασης λόγω εργασιών αναβάθμισης

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, από τις 21:30 έως τις 23:00.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών και διατάξεων ασφάλειας του φορέα την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, από τις 21:30 έως τις 23:00, είναι πιθανόν να παρουσιαστούν ολιγόλεπτες διακοπές στην πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου.

Προσωρινή Μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας σε Έμμεσα Μέλη»

Επιπλέον, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης ηλεκτρονικών συστημάτων του Φορέα (στο πλαίσιο υλοποίησης του Νέου Ο.Π.Σ.) η υπηρεσία «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας σε Έμμεσα Μέλη» δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη από την Παρασκευή 21/11/2025 15:30 έως και την Τρίτη 25/11/2025 ώρα 17:00.