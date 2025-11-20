Κρήτη: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων.

Παρατείνονται από την Περιφέρεια Κρήτης τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία παρουσιάζει αυξημένα κρούσματα στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται, παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων. Για το λόγο αυτό και παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στο νησί. Τα μέτρα που ισχύουν αφορούν μεταξύ άλλων στις μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή, οι οποίες εξακολουθούν να περιορίζονται μόνο εντός Περιφερειακής Ενότητας.

Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς χειμερινό βοσκότοπο (αλλαγή βοσκοτόπου) εξακολουθούν να επιτρέπονται τόσο εντός όσο και εκτός εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας εντός Κρήτης.

Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά αιγοπροβάτων από διαφορετικές εκτροφές. Η εγκατάσταση προορισμού θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των αιγοπροβάτων τα οποία θα πρέπει να παραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού σε καραντίνα για 21 ημέρες. Όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων πρέπει να διενεργούνται με υγειονομικά πιστοποιητικά μετακίνησης, με πιστοποιημένα κατάλληλα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση. Εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων στη νήσο Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας. Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 21-11-2025 έως την Πέμπτη 27-11-2025,οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Στα πλαίσια της ανάγκης αποτροπής εισόδου και μετάδοσης, της νόσου της ευλογιάς του προβάτου στο νησί, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας επισημαίνουν και την ανάγκη τήρησης προληπτικών αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές, στα σφαγεία οπληφόρων, κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων και ζωοτροφών και κατά τη διακίνηση γάλακτος.