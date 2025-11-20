Νέες απώλειες για το πετρέλαιο με το ρωσο-ουκρανικό στο προσκήνιο

Διεύρυνε τις απώλειές του το πετρέλαιο την Πέμπτη, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πίεσε την Ουκρανία για την αποδοχή της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, με αξιωματούχους του Κιέβου να κάνουν λόγο για ένα παράλογο και προκλητικό σχέδιο.

Διεύρυνε τις απώλειές του το πετρέλαιο την Πέμπτη, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πίεσε την Ουκρανία για την αποδοχή της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, με αξιωματούχους του Κιέβου να κάνουν λόγο για ένα παράλογο και προκλητικό σχέδιο.

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 0,5%, στα 63,19 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ απώλεσαν 0,79%, στα 58,97 δολάρια. Και τα δύο σημεία αναφοράς ανέκαμψαν νωρίτερα στη συνεδρίαση της Πέμπτης, λόγω της μεγαλύτερης από την αναμενόμενη άντλησης προμηθειών αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ.

Η ειρηνευτική πρόταση ΗΠΑ-Ρωσίας περιλαμβάνει παραχωρήσεις ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία και συρρίκνωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, δύο πράγματα τα οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι κάθετα αντίθετος. «Τώρα το ερώτημα του ενός δισ. δολαρίων είναι αν οι κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές Rosneft και Lukoil θα τεθούν σε ισχύ αύριο, με τη δεύτερη έχει προθεσμία μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου για να πουλήσει το εκτεταμένο διεθνές χαρτοφυλάκιό της» ανέφερε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group.

Τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 3,4 εκατ. βαρέλια στα 424,2 εκατ. την εβδομάδα που έληξε στις 14 Νοεμβρίου, ωστόσο τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από ένα μήνα, γεγονός που υποδηλώνει επιβράδυνση της κατανάλωσης, όπως χαρακτηριστικά καταλήγει το δημοσίευμα του Reuters,