Σε νέο χαμηλό 7 μηνών το το Bitcoin - Xάνει και τα 87.000 δολάρια

H ναυαρχίδα των crypto υποχωρεί στα 87.348 δολάρια με απώλειες 2%, το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 21 Απριλίου.

Σε νέο χαμηλό επταμήνου διολισθαίνει το Bitcoin την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές φαίνεται να μειώνουν την έκθεσή τους σε πιο επικίνδυνα assets και να ζυγίζουν τις προοπτικές μιας ακόμη μείωσης των επιτοκίων από την Fed τον επόμενο μήνα.

Η δημοσίευση ισχυρών στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ έθεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν η Fed θα μειώσει τα επιτόκιά της στις 10/12, ενώ η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε 119.000 νέες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, πολύ πάνω από τις προσδοκίες των 50.000 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Η έκθεση αυτή έριξε την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο σε περίπου 40%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Η υποχώρηση του Bitcoin έφερε επίσης πιέσεις στις μετοχές, ακόμη και μετά την ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων της Nvidia. Οι traders που επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη τείνουν να κατέχουν επίσης Bitcoin, συνδέοντας τα δύο assets.

Η τιμή του Bitcoin έχει υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό από μια σειρά διαδοχικών ρευστοποιήσεων θέσεων σε crypto με υψηλή μόχλευση στις αρχές Οκτωβρίου.