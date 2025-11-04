«Κόκκινες» και σε χαμηλό 2 εβδομάδων οι ευρωαγορές

H μετοχή της BP αναρριχήθηκε 1,23%. Πτώση 7,2% για η μετοχή της Palantir. Απώλειες για Hugo Boss. Άλμα 3,17% της Ferrari στο Μιλάνο.

Δεν κράτησε το θετικό κλίμα της χθεσινής πρώτης συνεδρίασης του Νοεμβρίου στις ευρωαγορές την Τρίτη, που διολίσθησαν σε χαμηλό 2 εβδομάδων αντανακλώντας μια ευρύτερη διάθεση αποφυγής ρίσκου στις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι επενδυτές αναλύουν τα οικονομικά μεγέθη από μεγάλες εταιρίες που δίνουν μία εικόνα της επιχειρηματικότητας στην Γηραιά Ήπειρο. Επίσης, οι αγορές προετοιμάζονται για την επικείμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία θα ανακοινωθεί την Πέμπτη.

Σε αυτό πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,37% στις 570,18 μονάδες ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 απώλεσε 0,26% στις 5.664 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης απώλεσε 0,77% στις 23.9451 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,52% στις 8.067 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κέρδισε 0,14% στις 9.714 μονάδες Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 0,09% στις 43.262 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 έχασε 0,09% στις 16.023 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της BP αναρριχήθηκε 1,23% μετά την είδηση πως ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη του ενεργειακού κολοσσού για το γ' τρίμηνο επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων και του προγράμματος μείωσης κόστους. Η βρετανική πετρελαϊκή κατέγραψε υποκείμενα κέρδη αντικατάστασης κόστους τα οποία χρησιμοποιούνται ως δείκτης για τα καθαρά κέρδη ύψους 2,21 δισ. δολάρια για την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου έναντι των εκτιμήσεων για 2,03 δισ. δολάρια της LSEG. Αντίστοιχα πέρσι τα καθαρά κέρδη για το γ' τρίμηνο βρέθηκαν στα 2,3 δισ. δολάρια και στα 2,35 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα αποτελέσματα έρχονται λίγο περισσότερο από οκτώ μήνες μετά την έναρξη μιας ριζικής στρατηγικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας με την εταιρεία να προσπαθεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μειώνοντας τις δαπάνες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίνοντας προτεραιότητα στις παραδοσιακές της δραστηριότητες.

Ο τίτλος για την ολλανδική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Philips σκαρφάλωσε 3,46% καθώς ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών την Τρίτη, επικαλούμενη ισχυρή απόδοση στη Βόρεια Αμερική. Συγκεκριμένα, κατέγραψε αύξηση 3% στις πωλήσεις της στα 4,3 δισ. ευρώ, αντίστοιχη με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών σε δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εταιρεία. Τα προσαρμοσμένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν στα 531 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τα 484 εκατομμύρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Η Philips επεσήμανε το περασμένο τρίμηνο ότι οι δασμοί θα έχουν μικρότερο αντίκτυπο από τον αναμενόμενο μετά από εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πτώση 7,2% σημείωσε η μετοχή της Palantir στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, παρά το γεγονός πως η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τρίτο τρίμηνο του 2025, αυξάνοντας παράλληλα τις προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται συνεχώς. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε κέρδη ανά μετοχή 21 σεντς, έναντι 17 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές, και έσοδα 1,18 δισ. δολάρια έναντι 1,09 δισ. των προβλέψεων. Συνολικά, τα έσοδα του τριμήνου αυξήθηκαν 63% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά το όριο του 1 δισ. δολαρίων. Τα καθαρά κέρδη τριπλασιάστηκαν σε 475,6 εκατ. δολάρια, από 143,5 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών ήταν οι πωλήσεις της Hugo Boss για το τρίτο τρίμηνο, με τον γερμανικό οίκο μόδας να επικαλείται τη χαμηλότερη ζήτηση στη Βρετανία και την Κίνα και την μετοχή του να αποδυναμώνεται 2,3%. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη του αναμένεται να κινηθούν χαμηλότερα από τις ετήσιες προβλέψεις. Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Reuters, οι πωλήσεις της Hugo Boss για το γ’ τρίμηνο σημείωσαν μείωση 4%, στα 989 εκατ. ευρώ, έναντι 1,03 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση 1,01 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το μικτό περιθώριο κέρδους της αυξήθηκε στο 61,2% των πωλήσεων, σε σύγκριση με 60,2% το προηγούμενο έτος, και πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 60,5%, χάρη στις περικοπές κόστους και τα χαμηλότερα παγκόσμια ναύλα μεταφοράς.

Άλμα 3,17% έκανε η μετοχή της Ferrari στο Μιλάνο, αφού η κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων ανακοίνωσε ισχυρότερα από τα αναμενόμενα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα να σημειώνουν άνοδο άνω του 7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 382 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, μία αύξηση σχεδόν 2% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν στα 367,33 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτίμηση της LSEG.

Σε άλλα επιχειρηματικά νέα, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο του κόσμου, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα ψηφίσει κατά της έγκρισης του προτεινόμενου πακέτου αποζημίωσης του διευθύνοντα συμβούλου της Tesla Έλον Μασκ, το οποίο περιέχει μετοχές αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων αυτή την εβδομάδα. Οι επενδυτές στην εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αποφασίσουν στις 6 Νοεμβρίου αν θα εγκρίνουν το πακέτο, το οποίο είναι πιθανόν η μεγαλύτερη συμφωνία αποζημίωσης διευθύνοντα συμβούλου που έχει υπάρξει ποτέ, την οποία οι επικριτές έχουν χαρακτηρίσει υπερβολική.