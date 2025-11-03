Ευρωαγορές: Κερδοφόρα η πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου - Ανοδικά οι μετοχές αυτοκινήτων

Ο Stoxx 600 Automobiles and Parts Index κατέγραψε κέρδη 1%.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι περισσότεροι από τους κυριότερους δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την πρώτη συνεδρίαση του νέου μήνα, καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν με ψυχραιμία και ενισχυμένο ηθικό τα εταιρικά αποτελέσματα και τα μάκρο στη ζώνη του ευρώ που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 πρόσθεσε 0,02% στις 572,02 μονάδες, ενώ ο Stoxx 600 Automobiles and Parts Index κατέγραψε κέρδη 1%. Ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε κέρδη 0,30% στις 5.678 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κέρδισε 0,73% στις 24.129 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,14% στις 8.109 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στο -0,24% στις 9.693 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε οριακή άνοδο 0,02% στις 43.183 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 έχασε 0,03% στις 16.028 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Ryanair πρόσθεσε 0,3%, μετά την είδηση πως κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με σημαντική αύξηση κερδών και εσόδων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς. Συγκεκριμένα, ο ιρλανδικός αερομεταφορέας χαμηλού κόστους ανακοίνωσε κέρδη μετά φόρων 1,72 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση, και 2,54 δισ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, αύξηση 42%, η οποία ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν 13%, λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία προβλέπει αύξηση άνω του 3% για το οικονομικό έτος 2026, σε 207 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης των 206 εκατομμυρίων, ενώ στοχεύει να φτάσει τα 215 εκατομμύρια επιβάτες έως το οικονομικό έτος 2027.

Επίσης, η Renault σημείωσε κέρδη 2,2%, αφού ο επικεφαλής ανάπτυξης της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Φαμπρίς Καμπολίβ, δήλωσε ότι η εταιρεία θέλει να συνεργαστεί με περισσότερους παγκόσμιους κατασκευαστές για την κατασκευή και πώληση οχημάτων, μετά από την συμφωνία με την κινεζική εταιρεία Geely.

Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες που σημειώνουν κέρδη τη Δευτέρα είναι η Mercedes-Benz, η οποία κέρδισε 5,2%, η Volkswagen πρόσθεσε 2,3%, ενώ η Porsche έκλεισε στο +0,8%.

Η μετοχή της BP κατέγραψε άνοδο 1,15%, αφού η πολυεθνική πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει ορισμένα αμερικανικά χερσαία περιουσιακά στοιχεία στις περιοχές άντλησης Permian και Eagle Ford στην Sixth Street για 1,5 δισ. δολάρια.

Στα οικονομικά στοιχεία, στάσιμη παρέμεινε η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο καθώς οι παραγγελίες δεν σημείωσαν ιδιαίτερες μεταβολές και οι απασχολούμενοι μειώθηκαν, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή ενισχύθηκε για όγδοο συνεχόμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο τελικός δείκτης υπευθύνων προμηθειών HCOB Eurozone Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), που καταρτίζεται από την S&P Global ανήλθε στις 50 μονάδες τον Οκτώβριο, όπως ήταν η προκαταρκτική εκτίμηση και με μικρή άνοδο από το 49,8 του Σεπτεμβρίου, ωστόσο βρίσκεται ακριβώς στο όριο ανάμεσα μεταξύ ανάπτυξης και συρρίκνωσης.

Την Πέμπτη αναμένεται η τελευταία απόφαση νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Αγγλίας, με τους οικονομολόγους να διχάζονται ως προς το αν η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει ή θα μειώσει τα επιτόκια. Η Bundesbank της Γερμανίας θα δημοσιεύσει επίσης την τελευταία της έκθεση για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Ferrari, Aramco, BMW, Commerzbank, Diageo, Rheinmetall, AstraZeneca και Maersk.