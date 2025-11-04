Ferrari: Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα κέρδη και έσοδα τριμήνου

Ισχυρότερα από τα αναμενόμενα ήταν τα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο που ανακοίνωσε η Ferrari την Τρίτη, με τα καθαρά έσοδα να σημειώνουν άνοδο άνω του 7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι

Συγκεκριμένα, η διάσημη κατασκευάστρια εταιρεία σπορ αυτοκινήτων με έδρα το Μαρανέλο της Ιταλίας ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 382 εκατ. ευρώ (439,5 εκατ. δολ.) για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, μία αύξηση σχεδόν 2% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν στα 367,33 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτίμηση της LSEG.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 5% στα 670 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,4% στα 1,77 δισ. ευρώ (2 δισ. δολ.) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με συνολικές αποστολές 3.401 αυτοκινήτων.

Οι παραδόσεις μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των SF90 XX και 12 Cilindri, ενίσχυσαν το αποτέλεσμα, δήλωσε η Ferrari. Αυτό βοήθησε στην αντιστάθμιση του αντίκτυπου των αμερικανικών δασμών και των χαμηλότερων αποστολών του supercar Daytona SP3 αξίας 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την είδηση η μετοχή της Ferrari ενισχύεται 2,5% στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο. Φέτος συνολικά έχει υποχωρήσει κατά 16%.

«Συνεχίζουμε να προχωράμε με πεποίθηση και ισχυρή ορατότητα στην αναπτυξιακή μας πορεία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια.

Η Ferrari σημείωσε πρόσφατα τη χειρότερη ημέρα συναλλαγών της, αφού οι προβλέψεις της για το 2030 ήταν κατώτερες των προσδοκιών των αναλυτών.

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας υποχώρησε κατά 15,4% στις 9 Οκτωβρίου, κλείνοντας στα 354 ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια ζημία της αυτοκινητοβιομηχανίας από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Μιλάνου στις αρχές του 2016.