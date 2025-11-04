BP: Καθαρά κέρδη 2,21 δισ. δολάρια το γ' τρίμηνο

Τα αποτελέσματα έρχονται λίγο περισσότερο από οκτώ μήνες μετά την έναρξη μιας ριζικής στρατηγικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη της BP για το γ' τρίμηνο επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων και του προγράμματος μείωσης κόστους.

Η βρετανική πετρελαϊκή κατέγραψε υποκείμενα κέρδη αντικατάστασης κόστους τα οποία χρησιμοποιούνται ως δείκτης για τα καθαρά κέρδη ύψους 2,21 δισ. δολάρια για την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου έναντι των εκτιμήσεων για 2,03 δισ. δολάρια της LSEG.

Αντίστοιχα πέρσι τα καθαρά κέρδη για το γ' τρίμηνο βρέθηκαν 2,3 δισ. δολάρια και σε 2,35 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Τα αποτελέσματα έρχονται λίγο περισσότερο από οκτώ μήνες μετά την έναρξη μιας ριζικής στρατηγικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας με την εταιρεία να προσπαθεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μειώνοντας τις δαπάνες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίνοντας προτεραιότητα στις παραδοσιακές της δραστηριότητες.

Η αντιστροφή της πράσινης στρατηγικής της BP καθώς η μετοχή της έχει ενισχυθεί πάνω από 13% μέχρι στιγμής. Η θετική εικόνα αποδίδεται επίσης βελτίωση του κλίματος αποδίδεται επίσης στην αναδιάρθρωση της ηγεσίας της εταιρείας, στην πρόοδο του προγράμματος μείωσης του κόστους και σε μια σειρά πρόσφατων ανακαλύψεων πετρελαίου.