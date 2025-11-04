Hugo Boss: Απογοήτευσαν οι πωλήσεις γ' τριμήνου - Μειωμένες οι προβλέψεις για το 2025

Οι πωλήσεις της Hugo Boss για το γ’ τρίμηνο σημείωσαν μείωση 4%, στα 989 εκατ ευρώ, έναντι 1,03 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών ήταν οι πωλήσεις της Hugo Boss για το τρίτο τρίμηνο, με τον γερμανικό οίκο μόδας να επικαλείται τη χαμηλότερη ζήτηση στη Βρετανία και την Κίνα. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη του αναμένεται να κινηθούν χαμηλότερα από τις ετήσιες προβλέψεις.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Reuters, οι πωλήσεις της Hugo Boss για το γ’ τρίμηνο σημείωσαν μείωση 4%, στα 989 εκατ ευρώ, έναντι 1,03 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση 1,01 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η υποτονική ζήτηση σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από τον υψηλό πληθωρισμό και τις επιφυλακτικές καταναλωτικές δαπάνες, επηρέασαν αρνητικά την απόδοσή της στο τρίμηνο.

Εξαιρώντας τον αντίκτυπο των συναλλαγματικών μεταβολών, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1%, λόγω των χαμηλότερων εσόδων στις βασικές αγορές της Κίνας και της Βρετανίας. Αυτή η αδυναμία υπερίσχυσε των βελτιώσεων στη Γερμανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, όπως ανέφερε η εταιρεία.

Ο όμιλος σημείωσε επίσης μείωση των πωλήσεων στον κλάδο της χονδρικής πώλησης με φυσική παρουσία.

Ωστόσο, το μικτό περιθώριο κέρδους της αυξήθηκε στο 61,2% των πωλήσεων, σε σύγκριση με 60,2% το προηγούμενο έτος, και πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 60,5%, χάρη στις περικοπές κόστους και τα χαμηλότερα παγκόσμια ναύλα μεταφοράς.

Ο γερμανικός όμιλος αναμένει πλέον ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) του ομίλου φέτος θα κυμανθούν στο κατώτερο όριο του στόχου της, μεταξύ 4,2 δισ. και 4,4 δισ. ευρώ για τις πωλήσεις και μεταξύ 380 εκατ. και 440 εκατ. ευρώ για τα λειτουργικά κέρδη.

Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει αισιόδοξη ότι το brand θα επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά το 2026, εφόσον βελτιωθούν οι μακροοικονομικές συνθήκες και η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρώπη.