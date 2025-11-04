Wall Street: Ο φόβος της ΑΙ φούσκας ρίχνει τους δείκτες - Βουτιά 9% της Palantir

«Τα εταιρικά κέρδη είναι ισχυρά, αλλά αυτό που αποτελεί πρόκληση είναι οι αποτιμήσεις» τονίζουν οι CEOs των Goldman Sachs και Morgan Stanley, ανησυχώντας τους επενδυτές.

Υποχωρούν οι μετοχές στην Wall Street την Τρίτη, καθώς οι ίδιες εταιρείες τεχνολογίας που οδήγησαν σε ράλι την αγορά στην αρχή της εβδομάδας καταγράφουν απώλειες, καθώς για μία ακόμα φορά παίρνει κεντρική θέση η ανησυχία για τις αποτιμήσεις των μετοχών, ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι αμφιβολίες εάν θα υπάρξει μία περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πριν από το τέλος του έτους.

Να προετοιμαστούν για πτώση των μετοχών άνω του 10% τους επόμενους 12 έως 24 μήνες καλούν τους επενδυτές οι CEOs των μεγάλων επενδυτικών εταιρειών της Wall Street, τονίζοντας ωστόσο ότι μία τέτοια διόρθωση μπορεί να αποτελέσει θετική εξέλιξη. Τα εταιρικά κέρδη είναι ισχυρά, αλλά «αυτό που αποτελεί πρόκληση είναι οι αποτιμήσεις», δήλωσε ο Μάικ Γκίτλιν, πρόεδρος και CEO της Capital Group. Τις απόψεις του επανέλαβαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Morgan Stanley, Τεντ Πικ και ο Ντείβιντ Σόλομον, CEO, της Goldman Sachs Group, οι οποίοι βλέπουν επίσης την πιθανότητα σημαντικών πωλήσεων την επόμενη περίοδο, τονίζοντας ωστόσο ότι οι υποχωρήσεις είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό των κύκλων της αγοράς,

Υπό αυτό το πρίσμα, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί 1,18% στις 23.557 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,87%, στις 6.790 μονάδες. Ο Dow Jones επίσης υποχωρεί, χάνοντας 242 μονάδες ή 0,51% και διαπραγματεύεται στις 47.094 μονάδες.

Η μετοχή της Palantir βουτάει 9%, παρά το γεγονός πως η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τρίτο τρίμηνο του 2025, αυξάνοντας παράλληλα τις προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται συνεχώς. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε κέρδη ανά μετοχή 21 σεντς, έναντι 17 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές, και έσοδα 1,18 δισ. δολάρια έναντι 1,09 δισ. των προβλέψεων. Συνολικά, τα έσοδα του τριμήνου αυξήθηκαν 63% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά το όριο του 1 δισ. δολαρίων. Τα καθαρά κέρδη τριπλασιάστηκαν σε 475,6 εκατ. δολάρια, από 143,5 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Η Palantir, η οποία σημειώνει άνοδο 173% φέτος, διαπραγματεύεται με πάνω από 200 φορές τα μελλοντικά κέρδη, επομένως οι επενδυτές αναμένουν ότι η εταιρεία, αλλά και άλλες μετοχές AI, θα συνεχίσουν να αυξάνουν σημαντικά τις προβλέψεις τους για τα κέρδη και τα έσοδα, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη συνέχιση της αγοράς μετοχών.

«Τα αποτελέσματά τους ήταν καλά, αλλά οι αγορές απογοητεύτηκαν από την έλλειψη ορατότητας της εταιρείας για ολόκληρο το 2026», έγραψε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Τζιμ Ριντ.

Η μετοχή της Uber χάνει σχεδόν 8% αφού τα ισχυρά κέρδη δεν ικανοποίησαν τους επενδυτές. Μπορεί η εταιρεία να ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου ύψους 13,47 δισ. δολ. έναντι 13,26 δισ. δολ. που ανάμενε η αγορά σύμφωνα με το Bloomberg, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν ύψους 1,20 δολαρίων έναντι 0,70 δολαρίων, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να ανέρχονται σε 2,3 δισ. δολ. έναντι 2,27 δισ. δολ., αυξημένα κατά 33%, ωστόσο όσο αφορά το τέταρτο τρίμηνο, η Uber δήλωσε ότι προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA από 2,41 δισ. δολ. έως 2,51 δισ. δολ. έναντι 2,49 δισ. δολ που ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς, μία αδύναμη απόδοση σχετικά με ότι ανέμεναν οι επενδυτές.

Η Wall Street έρχεται από μια μικτή συνεδρίαση, όπου S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν τη Δευτέρα με άνοδο, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε περισσότερο από 200 μονάδες. Ο S&P 500 μέχρι τη Δευτέρα απείχε μόνο περίπου 1% από το να σημειώσει ρεκόρ, έχοντας κλείσει πάνω από τις 6.800 για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, μια περίοδο όπου ο κύριος δείκτης αναφοράς ενισχύθηκε κατά 2%.

Περισσότερες από 300 μετοχές στον δείκτη ευρείας αγοράς έκλεισαν με αρνητικό ρεκόρ τη Δευτέρα, εντείνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης στον τεχνολογικό κλάδο.

Άλλες ανησυχίες περιλαμβάνουν το shutdown της κυβέρνησης, το οποίο σε 35 ημέρες έχει ισοφαρίσει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία, καθώς για το εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προβεί σε μια τρίτη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο.