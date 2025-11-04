Uber: «Βουτιά» 5% της μετοχής αφού τα ισχυρά κέρδη δεν ικανοποιούν τους επενδυτές

Ισχυρά αποτελέσματα ανακοίνωσε η Uber για το τρίτο τρίμηνο την Τρίτη, ωστόσο οι επενδυτές πιθανότατα ήθελαν ακόμα καλύτερες επιδόσεις, κάτι που οδηγεί σε απώλειες τη μετοχή της εταιρείας πριν το άνοιγμα της Wall Street.

Συγκεκριμένα, η Uber ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου ύψους 13,47 δισ. δολ. έναντι 13,26 δισ. δολ. που ανάμενε η αγορά σύμφωνα με το Bloomberg, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν ύψους 1,20 δολαρίων έναντι 0,70 δολαρίων, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να ανέρχονται σε 2,3 δισ. δολ. έναντι 2,27 δισ. δολ., αυξημένα κατά 33%.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 6,6 δισ. δολ., ωστόσο 4,9 δισ. από αυτά οφείλονταν σε όφελος φορολογικής αποτίμησης και όχι σε λειτουργικές δραστηριότητες.

Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες της πλατφόρμας στο τρίτο τρίμηνο έφτασαν τα 189 εκατομμύρια έναντι 184,1 εκατομμυρίων που αναμενόταν, αυξημένοι κατά 17% σε ετήσια βάση. Οι ακαθάριστες κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 21% στα 48,7 δισεκατομμύρια δολάρια, επίσης καλύτερα από τα αναμενόμενα 48,96 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όσο αφορά το τέταρτο τρίμηνο, η Uber δήλωσε ότι προβλέπει ακαθάριστες κρατήσεις από 52,25 δισ. δολ. έως 53,75 δισ. δολ. έναντι εκτιμήσεων για 52,33 δισ. δολ., και προσαρμοσμένα EBITDA από 2,41 δισ. δολ. έως 2,51 δισ. δολ. έναντι 2,49 δισ. δολ που ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς.

Αυτή η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι που δεν ικανοποιεί την Wall Street, με αποτέλεσμα η μετοχή της Uber να υποχωρεί πάνω από 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Φέτος η μετοχή είχε ενισχυθεί 65% πριν από τη σημερινή δημοσίευση.

«Η ανάπτυξη της Uber ξεκίνησε με υψηλούς ρυθμούς στο τρίτο τρίμηνο, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις όγκου ταξιδιών στην ιστορία της εταιρείας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Uber, Ντάρα Κοσροβσάχι.

«Χτίζουμε πάνω σε αυτή τη δυναμική επενδύοντας σε δια βίου σχέσεις με τους πελάτες, στηριζόμενοι στη στρατηγική μας για το τοπικό εμπόριο και αξιοποιώντας το μετασχηματιστικό δυναμικό της Τεχνητής Νοημοσύνης και της αυτονομίας» πρόσθεσε.

Το τρίτο τρίμηνο της Uber έδειξε επίσης πώς η εταιρεία βλέπει το μέλλον της - ένα μέλλον που μπορεί να είναι αυτόνομο.

Την περασμένη εβδομάδα, η Nvidia και η Uber αποκάλυψαν ότι οι δύο εταιρείες συνεργάζονται σε αυτό που περιέγραψαν ως το μεγαλύτερο δίκτυο σχεδόν αυτόνομων (Επίπεδο 4) αυτοκινήτων στον κόσμο.

Το ρομποτάξι Lucid θα τροφοδοτείται από το λογισμικό οδήγησης Επιπέδου 4 της εταιρείας αυτόνομης τεχνολογίας Nuro, το οποίο η Lucid δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει για το ρομποτάξι της.