Στον ρυθμό των deals η Wall Street - Η Amazon «συνεπήρε» τον Nasdaq

Στον ρυθμό των deals του κλάδου τεχνολογίας κινήθηκε το αμερικανικό χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές πολλαπλασίασαν τα στοιχήματά τους στην τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας ώθηση στον Nasdaq.

Ο τεχνολογικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,46% για να κλείσει στις 23.834 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,17%, στις 6.851 μονάδες. Ο Dow Jones αντίθετα, έχασε 226 μονάδες ή 0,46%, κλείνοντας στις 47.336 μονάδες.

Την αγορά «συνεπήρε» η Amazon, που είδε τη μετοχή της να επιδίδεται σε ράλι 4% και να κλείνεισ σε επίπεδο-ρεκόρ, μετά το deal των 38 δισ. δολαρίων που έκλεισε με την OpenAI. Αξίζει να σημειωθεί, πως η συμφωνία περιλαμβάνει τη χρήση εκατοντάδων χιλιάδων τσιπ της Nvidia. Σημαντική άνοδο γνώρισαν και οι μετοχές των κατασκευαστριών τσιπ, «πατώντας» πάνω σε ένα ακόμη deal, αφού η εταιρεία κέντρων δεδομένων Iren πέτυχε μια πολυετή συμφωνία 9,7 δισ. δολαρίων με την Microsoft που δίνει στην τελευταία πρόσβαση στα GB300 GPUs της Nvidia. Η μετοχή της Micron Technology κέρδισε σχεδόν 5%, ενώ η Nvidia έκλεισε στο +2%.

Μένοντας στην Microsoft, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να επιτρέψει στον τεχνολογικό γίγαντα να στείλει τα τελευταία τσιπ Nvidia στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πρώτη φορά, ανοίγοντας το δρόμο για την Microsoft να επεκτείνει την πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων επένδυσή της στον Κόλπο. Η Μέση Ανατολή έχει μετατραπεί σε ένα κρίσιμο πεδίο μάχης στη μάχη της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο για το ποιος θα κυριαρχήσει στον κρίσιμο κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Επιπλέον, σε συμφωνία ύψους 40 δισ. δολαρίων ώστε να αγοράσει την Kenvue προχώρησε η Kimberly-Clark, η οποία κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της τις μάρκες Kleenex και Huggies. Οι κάτοχοι της Kenvue θα λάβουν 3,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και 0,14625 μετοχές Kimberly-Clark ανά μετοχή της Kenvue, σύμφωνα με ανακοίνωση τη Δευτέρα, έναντι συνολικού τιμήματος 21,01 δολαρίων ανά μετοχή με βάση την τιμή κλεισίματος του τίτλου την Παρασκευή (στα 14,37 δολάρια). Το deal έχει enterprise value περίπου 48,7 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της Kenvue «εκτοξεύεται» κατά 15% ενώ η Kimberly-Clark «καταρρέει» κτά 12,5%.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου στη Wall Street την Παρασκευή ολοκληρώθηκε με κέρδη, καθώς το επενδυτικό ηθικό ενισχύθηκε από τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν όλο το μήνα, ιδίως των κολοσσών του τεχνολογικού κλάδου. Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,17%, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 0,41%. Ο Nasdaq κέρδισε 0,77%. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 κέρδισε 0,7%, ο Nasdaq ενισχύθηκε 2,2% και ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη 0,8%.

Τον Οκτώβριο, έναν μήνα που «είδε» μερικές από τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες στην ιστορία του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ο S&P 500 πρόσθεσε 2,3%, ο Nasdaq κατέγραψε άλμα 4,7%, σημειώνοντας την έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του, το μεγαλύτερο σερί από τον Μάιο του 2017, και ο Dow Jones ενισχύθηκε 2,5%. Ο βιομηχανικός δείκτης κατέγραψε επίσης τον έκτο συνεχόμενο θετικό μήνα του, για πρώτη φορά από το 2018.

Πάνω από 300 εισηγμένες εταιρείες στον S&P 500 έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα γ' τριμήνου μέχρι στιγμής. Από αυτές, πάνω από το 80% ξεπέρασε τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.

Στα μάκρο της ημέρας, συρρικνώθηκε για όγδοο διαδοχικό μήνα η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, λόγω της μείωσης της παραγωγής και της υποτονικής ζήτησης. Συγκεκριμένα, τo Institute for Supply Management (ISM) έκανε γνωστό ότι ο μεταποιητικός δείκτης PMI σημείωσε πτώση κατά 0,4 μονάδες στο 48,7 τον Οκτώβριο. Οι ενδείξεις κάτω από τις 50 μονάδες υποδηλώνουν συρρίκνωση της δραστηριότητας.