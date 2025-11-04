Ευρωαγορές: Πιέσεις στους δείκτες με τα αποτελέσματα στο επίκεντρο

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες την Τρίτη, αντιστρέφοντας το θετικό κλίμα της χθεσινής πρώτης συνεδρίασης του Νοεμβρίου, καθώς οι επενδυτές αναλύουν τις τελευταίες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.

Τελευταία ενημέρωση: 12:46

Πτωτικά κινούνται οι μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη την Τρίτη, αντιστρέφοντας το θετικό κλίμα της χθεσινής πρώτης συνεδρίασης του Νοεμβρίου, καθώς οι επενδυτές αναλύουν τις τελευταίες ανακοινώσεις κερδών από την Philips και την BP, ενώ αναμένονται αρκετές ακόμα από ονόματα κολοσσούς στους κλάδους τους όπως Ferrari και Hugo Boss, οι οποίες θα δώσουν μία εικόνα της επιχειρηματικότητας στην Γηραιά Ήπειρο, σε μία εποχή όπου οι δασμοί παραμένουν έναν βραχνάς για τις επιδόσεις. Επίσης, οι αγορές προετοιμάζονται για την επικείμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία θα ανακοινωθεί την Πέμπτη.

Σε αυτό πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 διαπραγματεύεται αρνητικά 1,45% στις 564,01 μονάδες. Ο δείκτης Eurostoxx 50 σημειώνει πτώση 1,26% στις 5.606 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 1,37% στις 23.781 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 1,27% στις 8.006 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κινείται στο -0,92% στις 9.610 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει απώλειες 1,23% στις 42.690 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 χάνει 1,35% στις 15.825 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της BP κινείται οριακά αρνητικά μετά την είδηση πως ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη του ενεργειακού κολοσσού για το γ' τρίμηνο επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων και του προγράμματος μείωσης κόστους. Η βρετανική πετρελαϊκή κατέγραψε υποκείμενα κέρδη αντικατάστασης κόστους τα οποία χρησιμοποιούνται ως δείκτης για τα καθαρά κέρδη ύψους 2,21 δισ. δολάρια για την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου έναντι των εκτιμήσεων για 2,03 δισ. δολάρια της LSEG. Αντίστοιχα πέρσι τα καθαρά κέρδη για το γ' τρίμηνο βρέθηκαν στα 2,3 δισ. δολάρια και στα 2,35 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα αποτελέσματα έρχονται λίγο περισσότερο από οκτώ μήνες μετά την έναρξη μιας ριζικής στρατηγικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας με την εταιρεία να προσπαθεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μειώνοντας τις δαπάνες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίνοντας προτεραιότητα στις παραδοσιακές της δραστηριότητες.

Η ολλανδική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Philips ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών την Τρίτη, επικαλούμενη ισχυρή απόδοση στη Βόρεια Αμερική. Συγκεκριμένα, κατέγραψε αύξηση 3% στις πωλήσεις της στα 4,3 δισ. ευρώ, αντίστοιχη με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών σε δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εταιρεία. Τα προσαρμοσμένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν στα 531 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τα 484 εκατομμύρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Η Philips επεσήμανε το περασμένο τρίμηνο ότι οι δασμοί θα έχουν μικρότερο αντίκτυπο από τον αναμενόμενο μετά από εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται πάνω από 2,5%.

Πτώση σχεδόν 7% σημειώνει η μετοχή της Palantir στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, παρά το γεγονός πως η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τρίτο τρίμηνο του 2025, αυξάνοντας παράλληλα τις προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται συνεχώς. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε κέρδη ανά μετοχή 21 σεντς, έναντι 17 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές, και έσοδα 1,18 δισ. δολάρια έναντι 1,09 δισ. των προβλέψεων. Συνολικά, τα έσοδα του τριμήνου αυξήθηκαν 63% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά το όριο του 1 δισ. δολαρίων. Τα καθαρά κέρδη τριπλασιάστηκαν σε 475,6 εκατ. δολάρια, από 143,5 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών ήταν οι πωλήσεις της Hugo Boss για το τρίτο τρίμηνο, με τον γερμανικό οίκο μόδας να επικαλείται τη χαμηλότερη ζήτηση στη Βρετανία και την Κίνα. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη του αναμένεται να κινηθούν χαμηλότερα από τις ετήσιες προβλέψεις. Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Reuters, οι πωλήσεις της Hugo Boss για το γ’ τρίμηνο σημείωσαν μείωση 4%, στα 989 εκατ ευρώ, έναντι 1,03 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση 1,01 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το μικτό περιθώριο κέρδους της αυξήθηκε στο 61,2% των πωλήσεων, σε σύγκριση με 60,2% το προηγούμενο έτος, και πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 60,5%, χάρη στις περικοπές κόστους και τα χαμηλότερα παγκόσμια ναύλα μεταφοράς. H μετοχή υποχωρεί πάνω από 2,5%.

Σε άλλα επιχειρηματικά νέα, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο του κόσμου, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα ψηφίσει κατά της έγκρισης του προτεινόμενου πακέτου αποζημίωσης του διευθύνοντα συμβούλου της Tesla Έλον Μασκ, το οποίο περιέχει μετοχές αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων αυτή την εβδομάδα.

Οι επενδυτές στην εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αποφασίσουν στις 6 Νοεμβρίου αν θα εγκρίνουν το πακέτο, το οποίο είναι πιθανόν η μεγαλύτερη συμφωνία αποζημίωσης διευθύνοντα συμβούλου που έχει υπάρξει ποτέ, την οποία οι επικριτές έχουν χαρακτηρίσει υπερβολική.

Απώλειες στην Ασία

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν με αρνητικά πρόσημα την Τρίτη, παρά την άνοδο κυρίως του Nasdaq στην Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω της αισιοδοξίας που δημιούργησαν στους επενδυτές τα mega deal στον κλάδο της τεχνολογίας.

H μετοχή της Amazon ενισχύθηκε 4% μετά από μια συμφωνία 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την OpenAI, μια κίνηση που θα χρησιμοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia. Η Nvidia κέρδισε επίσης περίπου 2% αφού εξασφάλισε άδειες εξαγωγής για την αποστολή των τσιπ της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,9%, στον απόηχο της απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας να διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο μετρητών στο 3,6%, επικαλούμενη ανησυχίες για υψηλότερο πληθωρισμό.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 1,74% και ο Topix έχασε 0,65%.

Ο νοτιοκορεατικός Kospi υποχώρησε 2,37%, τερματίζοντας την άνοδο που σημείωσε στις 12 από τις τελευταίες 15 συνεδριάσεις, φτάνοντας σε πολλά νέα υψηλά αυτόν τον μήνα, λόγω της παγκόσμιας ώθησης της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,34%.

Την Τρίτη, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης ότι θα τριπλασιάσει τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη το 2026, με τον πρόεδρο Lee Jae Myung να φέρεται να δήλωσε ότι 10,1 τρισ. γουόν (7 δισ. δολ.) έχουν διατεθεί για τον μετασχηματισμό της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,76%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησε 0,75%.