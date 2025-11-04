Wall Street: «Καμπανάκι» των CEOs για επερχόμενη πτώση άνω του 10%

Να προετοιμαστούν για πτώση των μετοχών άνω του 10% τους επόμενους 12 έως 24 μήνες καλούν τους επενδυτές οι CEOs των μεγάλων επενδυτικών εταιρειών της Wall Street, τονίζοντας ωστόσο ότι μία τέτοια διόρθωση μπορεί να αποτελέσει θετική εξέλιξη.

Τα εταιρικά κέρδη είναι ισχυρά, αλλά «αυτό που αποτελεί πρόκληση είναι οι αποτιμήσεις», δήλωσε ο Μάικ Γκίτλιν, πρόεδρος και CEO της Capital Group, εταιρεία επενδύσεων η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια περίπου 3 τρισ. δολαρίων, κατά τη διάρκεια οικονομικής συνόδου κορυφής που διοργάνωσε η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ την Τρίτη.

Σχετικά με το αν οι μετοχές είναι φθηνές, δίκαιες ή πλήρως αποτιμημένες, ο Γκίτλιν ανέφερε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι «θα έλεγαν ότι είμαστε κάπου μεταξύ του "δίκαιες και πλήρεις", ωστόσο δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα έλεγαν ότι είμαστε μεταξύ του "φθηνές και δίκαιες"», τόνισε. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά spreads, πρόσθεσε.

Τις απόψεις του επανέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Morgan Stanley, Τεντ Πικ και Ντείβιντ Σόλομον της Goldman Sachs Group, οι οποίοι βλέπουν επίσης την πιθανότητα σημαντικών πωλήσεων την επόμενη περίοδο και δήλωσαν ότι οι υποχωρήσεις είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό των κύκλων της αγοράς, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο Πικ τόνισε ότι οι αγορές έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει «κίνδυνος λάθους πολιτικής» στις ΗΠΑ και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

«Ναι, οι αγορές φαίνονται ακριβές... αλλά η πραγματικότητα σημαίνει ότι ο συστημικός κίνδυνος πιθανότατα έχει μειωθεί», είπε. Θα υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στα κέρδη των εταιρειών το 2026 και θα υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά, όπου οι ισχυρότερες εταιρείες θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες, ενώ οι ασθενέστερες θα υστερήσουν, είπε.

«Θα πρέπει επίσης να καλωσορίσουμε την πιθανότητα να υπάρξουν μειώσεις 10 έως 15% που δεν θα οφείλονται σε κάποιο είδος μακροοικονομικού φαινομένου», επίσημανε ο Πικ, χαρακτηρίζοντας αυτό «μια υγιή εξέλιξη».

Ο S&P 500 διαπραγματεύεται 23 φορές τα εκτιμώμενα μελλοντικά κέρδη, πάνω από τον πενταετή μέσο όρο του που είναι 20 φορές. Ομοίως, ο δείκτης Nasdaq 100 διαπραγματεύεται 28 φορές, σε σύγκριση με σχεδόν 19 φορές το 2022. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στον τεχνολογικό δείκτη μειώθηκαν έως και 1,4% την Τρίτη, με την Palantir Technologies Inc. να υποχωρεί περισσότερο από 4% σε εκτεταμένες συναλλαγές, εν μέσω ανησυχιών για την υψηλή αποτίμηση της εταιρείας μετά από μια ανοδική πορεία ρεκόρ.

Οι ανησυχίες για τις πλούσιες αποτιμήσεις έχουν ενταθεί, αφού οι παγκόσμιες μετοχές έφτασαν επανειλημμένα σε νέα υψηλά φέτος, παρά την επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας και το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Οι αγορές συμπεριφέρονται πιο παράλογα όταν βρίσκονται στα ύψη μιας bull αγοράς και στα βάθη μιας bear market, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Citadel, Κεν Γκρίφιν, ο οποίος πρόσθεσε ότι τώρα «βρισκόμαστε πολύ βαθιά σε μια ανοδική αγορά».

Ο Σόλομον τόνισε ότι οι μειώσεις στην αγορά μετοχών της τάξης του 10% έως 15% συμβαίνουν συχνά και μέσω θετικών κύκλων χωρίς να μεταβάλλουν τη γενική κατεύθυνση των κεφαλαιακών ροών ή τις μακροπρόθεσμες κατανομές.

«Απλώς σημαίνει ότι τα πράγματα τρέχουν και μετά υποχωρούν, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να επανεκτιμήσουν», πρόσθεσε.