ΧΑ: «Διελκυστίνδα» στις 2.000 μονάδες

Κάτω από τις 2.000 μονάδες υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης, εν μέσω πτωτικών τάσεων στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και εγχώριων αποτελεσμάτων. Metlen και ΟΠΑΠ ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Upd. 12:17

Κάτω από τις 2.000 μονάδες υποχωρεί στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, εν μέσω πτωτικών τάσεων στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και εγχώριων αποτελεσμάτων.

Εκτός συνόρων, στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα των επαφών ΗΠΑ-Κίνας, η χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ, καθώς και τα εταιρικά αποτελέσματα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street, ο βρετανικός FTSE100 υποχωρεί σήμερα 0,48%, ο γερμανικός DAX 0,53% και ο γαλλικός CAC 0,40%.

Εντός συνόρων, η Τρ. Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα εννεαμήνου, από τα οποία ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, η ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Χθες, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, η Eurobank ανακοίνωσε έσοδα €1,03 δισ. για το εννεάμηνο. Μάλιστα, ο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, τόνισε πως το payout θα ξεπεράσει το 50% για φέτος,και θα κινηθεί προς το 60% (επιβεβαιώνοντας πρόσφατο ρεπορτάζ του Insider).

Συνολικά στο ταμπλό η εικόνα συνεχίζει να αποτυπώνει αδυναμία, αλλά και επιφυλακτικότητα εκ μέρους των επενδυτών, με τις κινήσεις να παραμένουν στοχευμένες και επιλεκτικές. Ο κλάδος των τραπεζών παραμένει υπό πίεση, με το σύνολο των τίτλων του σε αρνητικό έδαφος. Τρ. Πειραιώς και Eurobank υποχωρούν 2,75% και 2,60% αντίστοιχα, η Τρ. Κύπρου βρίσκεται στο -2,22%, ενώ άνω του 2% υποχωρεί και η Alpha Bank στα €3,40 ευρώ. Οι τίτλοι των Credia και ΕΤΕ ακολουθούν με απώλειες 1,92% και 1,18% αντίστοιχα, ενώ η Optima υποχωρεί 0,63%.

Στον FTSE Large Cap, όπου η συντριπτική πλειονότητα των μετοχών του διαπραγματεύεται με απώλειες, ξεχωρίζει η άνοδος άνω του 2,82% για τη Metlen στα 43,80 ευρώ. Ενισχυμένος 0,77% ακολουθεί ο ΟΠΑΠ στα 18,25 ευρώ, όπως και οι Σαράντης και Coca-Cola HBC με οριακή άνοδο 0,16% και 0,15% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα με απώλειες 4,88% στα 7,70 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Helleniq Energy, στην οποία χθες πραγματοποιήθηκε placement για 11,3 εκατ. μετοχές. Viohalco, ΕΥΔΑΠ, Aegean, Jumbo και Τιτάν καταγράφουν απώλειες από 1,79% έως 1,02%, ενώ σε ποσοστό μικρότερο του 1% υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι ΟΤΕ (-0,85%), ΔΕΗ (-0,66%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,61%) και Cenergy (-0,41%).

Λίγο πριν τις 12:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 1.986,2 μονάδες με απώλειες 0,95%. Σε αρνητικό έδαφος και ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος υποχωρεί 2,01% στις 2.214,99 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 35 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 78 σε αρνητικό και 38 που παραμένουν αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 58,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €8,55 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαφές.