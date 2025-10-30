Eurobank: Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

Το μήνυμα Καραβία.

Στα 1,03 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank για το εννεάμηνο του 2025, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Φωκίωνα Καραβία να δηλώνει πως «η απόδοση επί των κεφαλαίων (RoTBV) για το 2025 θα είναι υψηλότερη από τον αρχικό στόχο και θα προσεγγίσει το 16%, υποστηριζόμενη από αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες».

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4% σε 1,9 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε υποχώρησε κατά 32 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,49%, αντικατοπτρίζοντας την μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μειώθηκε σε 235 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2025, έναντι με 389 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2024).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 23,7% έναντι του εννεαμήνου 2024 και ανήλθαν σε 557 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance τον Απρίλιο 2025, και αντιστοιχούσαν σε 73 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα συνολικά έσοδα της Eurobank κατέγραψαν άνοδο 6,5% και ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ, ενώ τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7,9% στα 2,45 δισ. ευρώ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,9% στην Ελλάδα και 23,3% σε επίπεδο Ομίλου (ή 6,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) στα 930 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες κόστους - οργανικών εσόδων και κόστους - συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 37,8% και 37,1% αντίστοιχα το εννεάμηνο 2025.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,05 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 7,6% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 9% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε 1,03 δισ. ευρώ και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους 26 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα, την αρνητική υπεραξία ύψους 58 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους 19 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,28 ευρώ και 16,2% αντίστοιχα.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 11,8% σε 557 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2025 και να συνεισφέρουν 52,7% στη κερδοφορία του Ομίλου.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στην Κύπρο κατά 10,3% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε 370 εκατ. ευρώ και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση σε 167 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,8% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις σε 94% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 18,9% και 15,5% αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,46 ευρώ, αυξημένα κατά 6,5% το εννεάμηνο 2025 (λαμβάνοντας υπόψη την πληρωμή μερίσματος για το 2024).

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 103 δισ. ευρώ εκ των οποίων 59,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 28,1 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 12,7 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 3,3 δισ, ευρώ το εννεάμηνο 2025, εκ των οποίων 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 1,2 δισ. ευρώ στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 54,3 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων 36 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 8,6 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 8,7 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 32,6 δισ. ευρώ τα στεγαστικά σε 12,9 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 4,8 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 900 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2025 μετά από μείωση 500 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο το 2025. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 79 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων 43,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 23,3 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 9,7 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 180,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 9,3 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 14 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Το μήνυμα Καραβία

«Η επέκταση της επιχειρηματικής μας παρουσίας μέσω στρατηγικών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση των θετικών τάσεων στις βασικές αγορές μας παραμένουν προτεραιότητα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη εξαγορά της Eurolife αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η Eurolife είναι ήδη συνεργάτης μας στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, η διαδικασία της εξαγοράς θα είναι ομαλή, ενώ συνολικά η συναλλαγή συμβάλει στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS).

Η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε μια κατάσταση αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία συνεχίζουν να επιτυγχάνουν υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στηρίζουμε αυτή την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ευημερία μέσω επενδύσεων, καθώς η οργανική αύξηση των δανείων μας ανέρχεται σε €3,3 δισεκατομμύρια το εννεάμηνο του 2025.

Συνολικά, οι επιδόσεις μας τόσο σε οργανικά αποτελέσματα όσο και στην ανάληψη πρωτοβουλιών μη-οργανικής ανάπτυξης υπερέβησαν τους αρχικούς στόχους. Ως εκ τούτου, η απόδοση επί των κεφαλαίων (RoTBV) για το 2025 θα είναι υψηλότερη από τον αρχικό στόχο και θα προσεγγίσει το 16%, υποστηριζόμενη από αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Στις 12 Νοεμβρίου θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα 4,7 σεντς ανά μετοχή και, για το έτος, το συνολικό ποσοστό διανομής θα υπερβεί το 50% των κερδών», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.