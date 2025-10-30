Σε αρνητικό έδαφος η Wall Street - «Βαρίδι» οι τεχνολογικοί κολοσσοί

H Meta σημείωσε «βουτιά» 11,3%. Η Microsoft έχασε 2,9%. Η Nvidia διολίσθησε 2%.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές «βάρυναν» τους δείκτες μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών τους, την ίδια ώρα που οι επενδυτές παρακολούθησαν τις εξελίξεις σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, όπου συμφωνήθηκε, χωρίς να «κλείσει» επίσημα, ένα εμπορικό deal μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τη σημερινή συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον κινέζο ομόλογό του και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Κίνα τον Απρίλιο για νέες συνομιλίες, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε πως υπήρξε «συναίνεση για (την εξεύρεση) λύσεων στα προβλήματα».

Από την πλευρά του, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι δέχθηκε να αναστείλει για έναν χρόνο τους περιορισμούς που έθεσε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου σε διάφορες εξαγωγές, μεταξύ των οποίων και αυτές των σπάνιων γαιών, μια κίνηση που είχε προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις του με την Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς που επιβάλλουν σε κινεζικά αγαθά που σχετίζονται με τη φαιντανύλη στο 10% από 20%. Η Κίνα θα αγοράσει «τεράστιες ποσότητες» αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων «αρχής γενομένης αμέσως», ενώ επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία ενός έτους για τις σπάνιες γαίες, η οποία θα παραταθεί έπειτα από ένα χρόνο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,23% στις 47.522 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,99% στις 6.822 μονάδες. Ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 1,58% στις 23.581 μονάδες, συμπαρασυρόμενος από την πτώση κατά 2% της Nvidia, αλλά και των τεχνολογικών γιγάντων που ανακοίνωσαν χθες τα αποτελέσματά τους και σήμερα διολίσθησαν.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Meta σημείωσε «βουτιά» 11,3% καθώς κατέγραψε μια εφάπαξ επιβάρυνση ύψους 16 δισ. δολαρίων η οποία σχετίζεται με το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ,το γ' τρίμηνο, ενώ ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες κατά το επόμενο έτος θα είναι «σημαντικά αυξημένες» σε σχέση με το 2025.

Τα έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού ανήλθαν στα 51,24 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 49,41 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,71 δισ. δολάρια, ενώ η εταιρεία δήλωσε ότι εξαιρουμένης της συγκεκριμένης επιβάρυνσης θα είχαν αυξηθεί κατά 15,93 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 18,64 δισ. δολάρια.

Η ισχυρή πτώση της μετοχής της Meta «οδηγήθηκε» και από τον σκεπτικισμό των αναλυτών σχετικά με την απόδοση του «επιθετικού» σχεδίου δαπανών για το AI. Ο κολοσσός των social media αύξησε τις προβλέψεις του για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2025, καθώς γιγαντώνεται η κόντρα ανάμεσα στους ανταγωνιστές για την ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta αναμένει τώρα ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα κυμανθούν μεταξύ 70 και 72 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 66 έως 72 δισ. δολάρια.

Η Microsoft έχασε 2,9%, παρόλο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα γ' τριμήνου, με κύριο μοχλό την μονάδα cloud Azure που εμφάνισε αύξηση στα έσοδα κατά 40%. Ειδικότερα, τα έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού ανήλθαν στα 77,67 δισ. δολάρια σημειώνοντας άνοδο 18% σε σχέση με τα 65,6 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 27,7 δισ. δολάρια ή 3,72 δολάρια ανά μετοχή έναντι 24,67 ή 3,3 δολάρια ανά μετοχή την ίδια περίοδο πέρσι.

Η Alphabet κατέγραψε κέρδη 2,4% μετά την ανακοίνωση των εσόδων και κερδών ανά μετοχή (EPS) τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street. Συγκεκριμένα, η Alphabet ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα 102,4 δισ. δολ. για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, υψηλότερα από τα 99,85 δισ. δολ. που ανέμεναν οι αναλυτές της Wall Street τους οποίους παρακολουθεί το Bloomberg, και αυξημένα από 88,3 δισ. δολ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, οι επενδυτές αφομοίωσαν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να προβεί σε δεύτερη διαδοχική μείωση επιτοκίων κατά κατά 25 μονάδες βάσης κατά τη διήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε χθες.

Ειδικότερα, η FOMC ψήφισε 10 προς 2 το βασικό επιτόκιο να ανέλθει στο εύρος επιτοκίων του 3,75% - 4%. Πιο συγκεκριμένα, ο Στίβεν Μίραν ψήφισε υπέρ μιας μείωσης κατά 0,5 μονάδες βάσης και ο Τζέφρι Σμιντ τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στην καθιερωμένη ομιλία του μετά τη συνεδρίαση, χαρακτήρισε «κάθε άλλο παρά δεδομένη» μια νέα μείωση επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Πριν από τη συνεδρίαση, οι αγορές είχαν σχεδόν προεξοφλήσει μία ακόμη περικοπή τον Δεκέμβριο, ωστόσο ο Πάουελ ουσιαστικά έβαλε «φρένο» στις προσδοκίες αυτές.

«Στις συζητήσεις της Επιτροπής κατά της συνεδρίαση, υπήρχαν έντονες διαφωνίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουμε πάρει ακόμη απόφαση αλλά μία μείωση δεν είναι καθόλου δεδομένη. Κάθε άλλο», τόνισε.