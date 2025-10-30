Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Placement για 11,3 εκατ. μετοχές HelleniQ Energy

Το βιβλίο έχει καλυφθεί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής είναι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Placement για συνολικά 11,3 εκατ. μετοχές της HelleniQ Energy που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου διενεργήθηκε με bookrunners τις Euroxx και Morgan Stanley

Το βιβλίο προσφορών έχει καλυφθεί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής είναι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Τα έσοδα φτάνουν τα 90 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αύξησης (upsize) με την τιμή να διαμορφώνεται στα 7,96 ευρώ ανά μετοχή (σημερινό κλείσιμο στα 8,1 ευρώ).

Tέλος, σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να δοθεί προσεχώς περαιτέρω guidance σχετικά με την τελική τιμή και τους συμμετέχοντες επενδυτές.

