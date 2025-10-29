«Ψηλώνουν» από τώρα το payout Eurobank και Εθνική

Η Eurobank και η Εθνική ετοιμάζονται να αυξήσουν το payout από τα κέρδη της φετινής χρήσης, στο 60% και 70% αντίστοιχα. Η θετική στάση του επόπτη στη βάση του stress test, των εξαγορών και των ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων. «Πιάνουν τα μολύβια» οι αναλυτές.

Την έκπληξη από την τρέχουσα χρήση φαίνεται πως θα κάνουν η Eurobank και η Εθνική , προσφέροντας ακόμη πιο «γαλαντόμες» χρηματικές διανομές. Με βάση τους δυναμικούς ισολογισμούς τους, ένα ακόμη ισχυρό έτος κερδοφορίας – όπως προδιαγράφεται – και τα υψηλά πλεονάζοντα κεφάλαια, οι δύο τράπεζες δείχνουν έτοιμες να «ψηλώσουν» περαιτέρω το payout.

Ήδη από το δεύτερο τρίμηνο, οι διοικήσεις των δύο φρόντισαν να κρατήσουν «ζεστό» το ενδιαφέρον των επενδυτών, δίνοντας στίγμα για payout υψηλότερο του 50% (Eurobank) και του 60% (Εθνική) αντίστοιχα. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank αναμένεται, με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, να ανακοινώσει την πρόθεσή της να διανείμει το 60% των προσαρμοσμένων κερδών χρήσης 2025, ενώ η Εθνική να «πιάσει» την Τράπεζα Κύπρου, που αποτελεί «οδηγό», στο 70%.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο συστημικές πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην είσοδό τους στο «κλαμπ» των παραδοσιακών ευρωπαϊκών δυνάμεων στο πεδίο της ανταμοιβής των μετόχων, δεδομένου ότι οι αναλυτές αναμένουν πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα διανείμουν σε μερίσματα 79 δισ. ευρώ και θα προχωρήσουν σε επαναγορές ιδίων μετοχών ύψους 48 δισ. ευρώ φέτος. Αυτό ισοδυναμεί με συνολική απόδοση περίπου 7% και payout κοντά στο 75%.

«Γλυκαντικό» το stress test...

Φυσικά, η παραπάνω κίνηση θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη – της ρυθμιστικής αρχής. Τα πρόσφατα αποτελέσματα του stress test της EBA , τα οποία έδειξαν την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών ακόμη και σε δυσμενές σενάριο, λειτουργούν ως «γλυκαντικό».

Η πιθανή μείωση του P2R (Pillar II Requirement), με βάση τα ευνοϊκά αποτελέσματα του stress test, ενδέχεται να οδηγήσει σε χαμηλότερη απαίτηση για τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων — δηλαδή σε απελευθέρωση κεφαλαίων που μπορούν να αξιοποιηθούν για οργανική ή και ανόργανη ανάπτυξη. Παράλληλα, μέσω των συναλλαγών (M&As – συγχωνεύσεις και εξαγορές) που υλοποιούν οι τράπεζες, μπορούν έμμεσα να «ξεκλειδώσουν» υψηλότερα payouts.

Η οργανική ανάπτυξη, η ενίσχυση του προφίλ και η διεύρυνση των πηγών εσόδων δημιουργούν το κατάλληλο «πάτημα» για κάποιες εξ αυτών να «χτυπήσουν την πόρτα» του επόπτη, διεκδικώντας υψηλότερα payouts. Άλλωστε, τα δύο πεδία λειτουργούν συμπληρωματικά: η υλοποίηση εξαγορών ή άλλων κινήσεων μέσω αξιοποίησης του excess capital οδηγεί δυνητικά σε υψηλότερη κερδοφορία και, συνεπώς, σε υψηλότερες διανομές.

Ξαναπιάνουν τα «μολύβια» οι αναλυτές...

Οι αναλυτές θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε εκ νέου αναθεώρηση των μοντέλων τους, τα οποία βασίζονται σε payout 50% για την Eurobank και 60% για την Εθνική, και να εξετάσουν το μείγμα επιβράβευσης, καθώς οι χρηματικές διανομές αναμένεται να καλύψουν σημαντικό τμήμα της συνολικής απόδοσης. Επιπλέον, εφόσον το τρίτο τρίμηνο είναι «καθαρό» ( πέραν των 25 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ), οι δύο τράπεζες θα λάβουν από τώρα πρόβλεψη.

Η Εθνική διαθέτει έναν από τους υψηλότερους πανευρωπαϊκά δείκτες CET1 – στο 18,9% στο δεύτερο τρίμηνο – ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σχεδόν σταθερός στο τρίτο. Παράγει εσωτερικό κεφάλαιο (65 μονάδες βάσης στο πρώτο εξάμηνο, μετά τον υπολογισμό payout 60%) και δεν έχει εκδώσει AT1. Η Jefferies εκτιμά ότι μια αύξηση του payout στο 70% θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερο δείκτη CET1 κατά 100 μονάδες βάσης στα τέλη του 2027 ή περίπου 30 μονάδες ετησίως. Ακόμη και έτσι, η τράπεζα θα διατηρούσε πλεονάζοντα κεφάλαια 300 μονάδων βάσης, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ανόργανες κινήσεις (συγχωνεύσεις και εξαγορές) και πρωτοβουλίες οργανικής ανάπτυξης.

Από την πλευρά της, η Eurobank διέθετε δείκτη CET1 15,5% στο δεύτερο τρίμηνο. Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου (65 μονάδες βάσης) υπερκάλυψε την επίπτωση από την εξαγορά της ασφαλιστικής CNP και την πρόβλεψη για διανομή του 50% των κερδών, με την τράπεζα να εκδίδει AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Για την Eurobank, οι αναλυτές εκτιμούν ότι μια αύξηση του payout στο 60% (από το 50% και άνω που καθοδηγεί) θα είχε επίπτωση περίπου 40 μονάδων βάσης σε επίπεδο CET1.