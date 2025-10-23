ΧΑ: Συνέχισε ανοδικά και... διστακτικά ο Γενικός Δείκτης

Χωρίς να… εντυπωσιάσει, κατάφερε να κάνει το «τέσσερα στα τέσσερα» ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, με στήριξη από το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον για μη τραπεζικά blue chips.

Χωρίς να… εντυπωσιάσει, κατάφερε να κάνει το «τέσσερα στα τέσσερα» ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών την Πέμπτη, βρίσκοντας στήριξη στο επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον για μη τραπεζικά blue chips και, δευτερευόντως και εν μέρει, σε εξίσου επιλεκτικές τοποθετήσεις σε τραπεζικούς τίτλους. Μεταξύ των τελευταίων ξεχώρισε η μετοχή της Alpha Bank, με φόντο την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές, αλλά και τις θετικές για τον τίτλο εκθέσεις από τη Citi, η οποία ανέβασε μάλιστα την τιμή-στόχο στα 4,2 ευρώ, και από τη UBS που επίσης διατήρησε τη σύσταση «buy».

Πέραν της Alpha Bank, που έκλεισε ενισχυμένη άνω του 2%, αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον μεταξύ των τραπεζών προσέλκυσε και η Τρ. Κύπρου, ενώ στον αντίποδα βρέθηκε η μετοχή της ΕΤΕ που διέκοψε ένα τριήμερο ανοδικό σερί κλείνοντας στα χαμηλά ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από εναλλαγές προσήμου, κατάφερε λίγο πριν τις 13:00 να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος. Μετά από διακύμανση σε εύρος 20 περίπου μονάδων, έκλεισε ενισχυμένος 0,22% στις 2.038,38 μονάδες.

Αντιθέτως, οι πιέσεις στην ΕΤΕ «γύρισαν» στο τέλος το πρόσημο του τραπεζικού δείκτη, που έκλεισε με οριακές απώλειες 0,11% στις 2.347,92 μονάδες.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 208,3 εκατ. ευρώ, κάτω από τον μ.ο. των τελευταίων 100 ημερών (€230 εκατ.) και με το 17% περίπου, ήτοι €34,94 εκατ. να διακινείται μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών. Στο σύνολο του ταμπλό, 65 μετοχές έκλεισαν ενισχυμένες, έναντι 49 που υποχώρησαν και 37 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Κάπως διστακτικά και με εμφανή απουσία προσανατολισμού, η αγορά συνέχισε έτσι να «επουλώνει» κάποιες από τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, αν και σε επίπεδο ΓΔ απέχει ακόμα από τις 2.110 μονάδες, απ’ όπου ξεκίνησε η διόρθωση. Σε ό,τι αφορά πάντως το διεθνές κλίμα, οι ήπιες και μικτές τάσεις στις ευρωαγορές δε βοηθούν ιδιαίτερα, ενώ στο μεταξύ το shutdown στις ΗΠΑ έχει μπει στην τέταρτη εβδομάδα και είναι ήδη το δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία της χώρας.

Μένει να φανεί αν θα βρεθούν εγχώριες αφορμές για μια πιο πειστική κίνηση. Το επόμενο 15ήμερο αναμένονται τα αποτελέσματα των τραπεζών ξεκινώντας με Eurobank και Τρ. Πειραιώς (30 και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα), έπονται οι ΕΤΕ και Alpha Bank (στις 6 και 7 Νοεμβρίου), ενώ θα έχει μεσολαβήσει η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI (5 Νοεμβρίου). Ακολουθούν επίσης οι αξιολογήσεις για Ελλάδα από Scope Ratings και Fitch στις 7 και 14 Νοεμβρίου. Στο ίδιο διάστημα, θα έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα και από μια σειρά εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι ΔΑΑ (3/11), Metlen (6/11) και Τιτάν (6/11).

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε εκ νέου η ΕΥΔΑΠ, που έκλεισε με άνοδο 4,48% στα 7,00 ευρώ και έχει «γράψει» κέρδη 8,7% στο διήμερο και 11,1% μέχρι στιγμής εντός της εβδομάδας. Στα €25,50 έκλεισε η Motor Oil με άνοδο 3,24%, στα €13,86 η Cenergy ενισχυμένη 3,13%, ενώ Τρ. Κύπρου και Alpha Bank ακολούθησαν με κέρδη 2,31% και 2,10% αντίστοιχα.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,66%), Eurobank (+1,07%), ΟΤΕ (+0,95%), Τιτάν (+0,77%), Coca-Cola HBC (+0,76%) και ΔΕΗ (+0,68%). Αμετάβλητος στα €8,48 ο τίτλος της Aktor, όπως και η Helleniq Energy στα €8,20.

Στον αντίποδα βρέθηκαν η ΕΤΕ με απώλειες 2,96% στα €13,25 και η Jumbo με απώλειες 1,96% στα €27,06 ευρώ. Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι τίτλοι των ΟΠΑΠ και Aegean στα €18,20 και €13,44 αντίστοιχα, ακολούθησαν οι ElvalHalcor, Lamda Development και Optima με απώλειες περί του 0,3%, ενώ σε οριακά αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Metlen (-0,09%) και Τρ. Πειραιώς (-0,03%).