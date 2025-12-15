Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» η επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» η επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Θεωρώ πως σήμερα είμαστε πιο κοντά από ποτέ» σε μια συμφωνία, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ», αφού επικοινώνησε νωρίτερα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες.

«Θεωρώ πως σήμερα είμαστε πιο κοντά από ποτέ» σε μια συμφωνία, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο, αφότου επικοινώνησε με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν σε δείπνο στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: Ποια επαγγέλματα καταργεί «αθόρυβα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε εκκρεμότητα το αγροτικό - Πράσινες και γαλάζιες κουμπαριές - Στου Καραβίτη με Πιερρ

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ ερευνούν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ - Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider