UBS: Ελκυστική η αποτίμηση της Alpha Bank, διατηρεί «buy»

Ένα «ήσυχο» γ΄ τρίμηνο, με αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και προσαρμοσμένα κέρδη προ μερίσματος ύψους 221 εκατ. ευρώ αναμένουν για την Alpha Bank οι αναλυτές της UBS, διατηρώντας για τη μετοχή της τράπεζας σύσταση buy και τιμή-στόχο στα 4,00 ευρώ.

Ο οίκος σχολιάζει ότι αν και η Alpha Bank, ανακοίνωσε αρκετές εξαγορές, αυτές δεν θα έχουν ακόμη επίδραση στο γ΄ τρίμηνο αλλά η ενίσχυση στα μεγέθη της θα εμφανιστεί στα επόμενα τρίμηνα.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους, η UBS αναμένει ότι αυτά θα διαμορφωθούν σε 412 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση, έναντι αύξησης 1,% στο β΄ τρίμηνο. Για το σύνολο του έτους, ο οίκος αναμένει ότι θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των 1,645 δισ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, η UBS αναμένει για την Alpha Bank ισχυρή πιστωτική επέκταση στον κλάδο των εταιρικών χορηγήσεων, με αύξηση 14% σε ετήσια βάση για το γ’ τρίμηνο.

Ο οίκος αναμένει επίσης ότι η Alpha Bank θα ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο της στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία η UBS υπολογίζει σε 467 εκατ. ευρώ. Για το γ’ τρίμηνο η UBS εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν σε 117 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η Alpha Bank παραμένει σε τροχιά επίτευξης του στόχου για λειτουργικά έξοδα περίπου 870 εκατ. ευρώ για το 2025, σημειώνουν οι αναλυτές της UBS.

Ποιοτικό χαρτοφυλάκιο

Στην ανάλυσή τους οι αναλυτές του οίκου τονίζουν την καλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου της Alpha Bank, με τον στόχο για δείκτη NPE στο 3,5% να έχει ήδη επιτευχθεί και με το guidance για κόστος κινδύνου κοντά στις 45 μονάδες βάσης να επιβεβαιώνεται.

Σε ό,τι αφορά τη μερισματική πολιτική της τράπεζας, ο οίκος για το 2025 «βλέπει» payout 50%, καθώς και περιθώριο αύξησης στο 52% για το 2026 και στο 55% για το 2027.

Με βάση τις εκτιμήσεις της UBS, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 8,2x για το 2026 και 7,0x για το 2027, σχολιάζοντας ότι η μετοχή παραμένει σχετικά φθηνή σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό κλάδο.