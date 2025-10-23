Στις αγορές η Alpha Bank για 500 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Newsroom
Στις αγορές έχει βγει η Alpha Bank, με την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της, διάρκειας 6 ετών (non call 5). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.

Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.

