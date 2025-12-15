ΗΠΑ: Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του

Οι ομάδες της αστυνομίας «εργάστηκαν όλη τη νύχτα για την υπόθεση αυτή και μπόρεσαν να συλλάβουν τον Νικ Ράινερ, ύποπτο στην υπόθεση αυτή».

Ο Νικ Ράινερ, ο γιος του κινηματογραφιστή Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ, συνελήφθη για διάπραξη φόνων μετά τον θάνατο του ζευγαριού στο σπίτι όπου διέμενε στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι ομάδες της αστυνομίας «εργάστηκαν όλη τη νύχτα για την υπόθεση αυτή και μπόρεσαν να συλλάβουν τον Νικ Ράινερ, ύποπτο στην υπόθεση αυτή» δήλωσε ο Τζιμ ΜακΝτόνελ, ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, προσθέτοντας ότι ο συλληφθείς είναι ύποπτος για διάπραξη «φόνων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ