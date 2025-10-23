Alpha Bank: Αυξάνει στα 4,20 ευρώ την τιμή στόχο η Citi

Αυξάνει στα 4,20 ευρώ την τιμή στόχο για την Alpha Bank η Citi.

Σε αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων της για τα κέρδη της Alpha προχώρησε η Citi ώστε να αντικατοπτρίζουν τα σχόλια που έκανε η τράπεζα για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2025, μειώνοντας τις προβλέψεις της για τα ανακοινωθέντα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά -2% φέτος και του χρόνου.

Οι προβλέψεις της για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή παραμένουν αμετάβλητες. Η προς τα κάτω αναθεώρηση οφείλεται στην ενσωμάτωση πρόσθετων one off προβλέψεων για τα σχολεία ύψους 25 εκατ. ευρώ φέτος και του χρόνου για την ανακατασκευή σχολείων, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις του οίκου για τις λειτουργικές δαπάνες (OPEX).

Επίσης, μειώνει ελαφρώς τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους φέτος, γεγονός που αντισταθμίζεται από τα υψηλότερα αναμενόμενα έσοδα από trading και άλλα έσοδα.

Η θετική πρόοδος στην ισχυροποίηση των κεφαλαίων της τράπεζας και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) οδηγεί στη μείωση της πρόβλεψης για το κόστος ιδίων κεφαλαίων κατά 50 μονάδες βάσης στο 11,5%, οδηγώντας σε αύξηση της τιμής στόχου στα 4,20 ευρώ από 3,90 ευρώ προηγουμένως. «Διατηρούμε την αξιολόγηση «buy» για τη μετοχή»