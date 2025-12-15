Μικρές απώλειες στη Wall Street - Παραμένουν οι πιέσεις στις μετοχές AI

Οι επενδυτές φαίνεται να στρέφονται σε τομείς πιο ευαίσθητους στην οικονομία, όπως τα καταναλωτικά αγαθά και τα βιομηχανικά προϊόντα.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν την πρώτη ημέρα της αγοραστικής εβδομάδας οι δείκτες στη Wall Street, με τους επενδυτές να αναμένουν νέα μάκρο στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσουν την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Την Τρίτη, αναμένεται να δημοσιευθούν στοιχεία για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα, ενώ την Πέμπτη τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (Personal Consumption Index - PCE).

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones βρέθηκε οριακά χαμηλότερα κατά 0,09% στις 48.416 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0,16% στις 6.816 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 0,59% στις 23.057 μονάδες.

Οι πιέσεις στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης δεν φαίνεται να υποχωρούν καθώς η Broadcom και η Oracle που ηγήθηκαν των απωλειών την Παρασκευή, έχασαν 5,59% και 2,66% αντίστοιχα, ενώ σχεδόν 1% αποδυναμώθηκε η μετοχή της Microsoft.

Οι επενδυτές φαίνεται να στρέφονται σε τομείς πιο ευαίσθητους στην οικονομία, όπως τα καταναλωτικά αγαθά και τα βιομηχανικά προϊόντα, αλλά και ο τομέας της υγείας.

«Φαίνεται ότι όλοι μισούν το AI trade αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ωστόσο, θεωρώ ότι η αγορά θα συνεχίσει να καθοδηγείται από τις Mag 7», δήλωσε στο CNBC ο David Wagner, επικεφαλής μετοχών της Aptus Capital Advisors.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε ότι η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα την αφήνει σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει το μέλλον, προσθέτοντας ότι προβλέπει συγκράτηση του πληθωρισμού εν μέσω της επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας.

«Η νομισματική πολιτική είναι σε καλή θέση καθώς οδεύουμε προς το 2026», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Τραπεζιτών του Νιου Τζέρσεϊ στο Τζέρσεϊ Σίτι. Με την πρόσφατη μείωση των επιτοκίων, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) που καθορίζει τα επιτόκια «έχει μετακινήσει τη μετρίως περιοριστική στάση της νομισματικής πολιτικής προς μία ουδέτερη».

Ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο 2%, χωρίς να «δημιουργηθεί αδικαιολόγητος κίνδυνος» για την αγορά εργασίας. «Η εκτίμησή μου είναι ότι τους τελευταίους μήνες, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί καθώς η αγορά εργασίας έχει ψυχρανθεί, ενώ οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί κάπως» τόνισε.