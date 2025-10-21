Με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ. Viohalco, Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank, Metlen και Τιτάν ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, επιστρέφοντας πάνω από τις 2.000 μονάδες.

Μετά τις πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις της περασμένης εβδομάδας και τη χθεσινή «χλιαρή» αντίδραση, η αγορά έδειξε σήμερα αγοραστικά αντανακλαστικά, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εστιάζει μεν στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης αλλά να διαχέεται και σε μεγάλος μέρος του ευρύτερου ταμπλό.

Θετικό στοιχείο της σημερινής ανοδικής κίνησης ο ενισχυμένος τζίρος, που διαμορφώθηκε σε 239,4 εκατ. ευρώ, ενώ έντονη ήταν η κινητικότητα και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, καθώς συνολικά πέρασαν από το ταμπλό 31 πακέτα σε 18 εισηγμένες, συνολικής αξίας 34,71 εκατ. ευρώ.

Για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος μετά τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, οι συναλλαγές έκλεισαν στις 2.019,25 μονάδες με άνοδο 1,15%.

Οι αγοραστές έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους απέναντι στις μετοχές των τραπεζών, οδηγώντας μάλιστα τον τραπεζικό δείκτη έως το +2,5% λίγο πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Εν τέλει ο ΔΤΡ έκλεισε στις 2.326,79 μονάδες με κέρδη 1,79%, ενώ από τη σύνθεσή του ξεχώρισαν τα κέρδη άνω του 2,5% για τις Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank, όπως και η κίνηση της ΕΤΕ που ανέκαμψε από το -1,6% έως το +2,6%.

Εύγλωττη η τελική εικόνα με 89 μετοχές να κλείνουν τη διαπραγμάτευση ενισχυμένες, έναντι μόλις 27 που υποχώρησαν και 35 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Το πιθανότερο είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους η ελληνική αγορά θα κινηθεί με αυξημένη μεταβλητότητα χωρίς σαφή τάση, ανέφεραν σήμερα οι αναλυτές της Alpha Finance, αναμένουν ωστόσο περαιτέρω re-rating τα επόμενα τρίμηνα και εκτιμούν ότι τυχόν διορθώσεις στο ελληνικό ταμπλό αποτελούν ευκαιρίες τοποθέτησης. Μεταξύ άλλων, η Alpha Finance ανακοίνωσε την ένταξη της Τιτάν στα top-picks της, ενώ διατηρεί αμετάβλητες τις υπόλοιπες βασικές επιλογές της, οι οποίες περιλαμβάνουν τις Metlen, Jumbo, Τράπεζα Κύπρου, ΔΕΗ και ΟΤΕ.

Στο επίκεντρο βρέθηκε την Τρίτη και ο τίτλος της Coca-Cola HBC, μετά το deal ύψους 2,6 δισ. δολαρίων που ανακοίνωσε, με τη μετοχή να κλείνει τελικά ενισχυμένη 0,20% στα €40,86. Αξιοσημείωτη και η ανάλυση της Citi με την οποία δίνει σύσταση buy για τη μετοχή της Metlen και τιμή-στόχο στα 52 ευρώ, ενώ στο θετικό σενάριο τοποθετεί τον πήχη έως τα επίπεδα των 80 ευρώ.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Viohalco έκλεισε με άλμα 4,65% στα €8,10, οι Τρ. Πειραιώς (€7,10) και Alpha Bank (€3,46) ενισχύθηκαν 2,60% και 2,51% αντίστοιχα, ενώ με κέρδη άνω του 2% έκλεισαν και οι τίτλοι των Metlen και Τιτάν στα €42,84 και €38,90 αντίστοιχα.

Στο +1,99% τo κλείσιμο της ElvalHalcor (€3,08), στο +1,73% η ΕΤΕ (€13,53), ενώ ενισχυμένες άνω του 1% ολοκλήρωσαν και οι μετοχές των ΔΑΑ (€10,22), Jumbo (€27,32), Aktor (€8,32), Eurobank (€3,42) και Τρ. Κύπρου (€7,76).

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι Aegean (+0,90%), Motor Oil (+0,90%), Lamda Development (+0,69%), ΔΕΗ (+0,69%), ΕΥΔΑΠ (+0,63%), Helleniq Energy (+0,50%), ΟΠΑΠ (+0,44%), Coca-Cola HBC (+0,20%) και Optima (+0,12%). Χωρίς μεταβολή το κλείσιμο της Cenergy στα €13,10.

Στον αντίποδα, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν οι μετοχές των Σαράντης (-2,39%), ΟΤΕ (-2,21%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,35%).