Citi: Σύσταση buy για Metlen με αυξημένη τιμή-στόχο στα €52

H παραγωγή γαλλίου σε συνδυασμό με την παραγωγή αλουμίνας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αναθεώρηση της αποτίμησής της προς τα πάνω, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, εκτιμά η Citi.

Σύσταση buy και αυξημένη τιμή-στόχο στα 52 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 27,5%, δίνει για τη μετοχή της Metlen η Citi.

Οι αναλυτές του οίκου σχολιάζουν ότι η Metlen έχει ξεκινήσει τη δεύτερη φάση της ανάπτυξής της, όπου η παραγωγή κρίσιμων μετάλλων έως το 2030 επαναπροσδιορίζει τον μεταλλουργικό της τομέα.

«Η παραγωγή νικελίου, χαλκού και κοβαλτίου αποτελεί μια νέα δραστηριότητα, η οποία ενδέχεται να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ μια πιλοτική μονάδα αναμένεται να αποδώσει αποτελέσματα το 2026» σχολιάζει η Citi, προσθέτοντας ότι η παραγωγή γαλλίου σε συνδυασμό με την παραγωγή αλουμίνας τοποθετεί τη Metlen στο value chain των κρίσιμων μετάλλων «και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αναθεώρηση της αποτίμησής της προς τα πάνω, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της».

Η Citi προβλέπει ότι τα EBITDA της Metlen θα αυξηθούν σε 1,5 δισ. ευρώ έως το 2028 (περίπου 50% πάνω σε σχέση με το 2024), με την εμπορικής κλίμακας παραγωγή βασικών μετάλλων να αποτελεί τον καταλύτη για την επίτευξη του στόχου για EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ. Μάλιστα ο οίκος προβλέπει μικρής κλίμακας εξαγορές, εκ μέρους της Metlen, κυρίως για την εξασφάλιση πρώτων υλών.

Μεταξύ άλλων, η Citi εκτιμά ότι οι ΑΠΕ θα ωθήσουν τα EBITDA του κλάδου ενέργειας της Metlen στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2028, και σχολιάζουν ότι έχουν ήδη πενταπλασιαστεί από €150 εκατ. σε €750 εκατ. τα τελευταία πέντε χρόνια. «Η ανάπτυξη στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αποτελεί τον κύριο μοχλό, ενώ η έκθεση στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης» αναφέρει η Citi.

Μάλιστα, οι αναλυτές της Citi δεν αποκλείουν στο θετικό σενάριο να αναθεωρήσουν την τιμή-στόχο έως και τα 80 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση της Metlen στο γάλλιο, καθώς και τα κέρδη από την επέκταση της παραγωγής νικελίου-χαλκού-κοβαλτίου.