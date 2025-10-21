Coca-Cola HBC: Deal εξαγοράς $2,6 δισ. στην Αφρική - Ισχυρές επιδόσεις στο τρίτο τρίμηνο

Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε συμφωνία για την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments., κατέληξε η Coca-Cola HBC, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων.

Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η CCBA λειτουργεί σε 14 αγορές στην Αφρική, αποτελώντας το 40% των όγκων πωλήσεων σε όλη την ήπειρο. Η εξαγορά επεκτείνει σημαντικά την υφιστάμενη παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυξάνει την αξία για τους μετόχους, με προσδοκίες για αύξηση των κερδών ανά μετοχή από την πρώτη χρονιά.

Η Coca-Cola HBC σχεδιάζει να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

«Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Coca-Cola HBC και συνεχίζει την παράδοσή μας στην ανάπτυξη και τη συνεργασία σε ολόκληρη την Αφρική. Για δεκαετίες, έχουμε επενδύσει για να αξιοποιήσουμε τις εξαιρετικές δυνατότητες της Αφρικής», σχολίασε ο Αναστάσης Γ. Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC.

«Ανυπομονούμε να επιταχύνουμε αυτή τη θετική πορεία με την CCBA, προκειμένου να προσφέρουμε διαρκή αξία στους μετόχους μας και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche για τη συνεχιζόμενη συνεργασία και εμπιστοσύνη τους», πρόσθεσε.

Ισχυρές επιδόσεις στο τρίτο τρίμηνο

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματά της για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Πιο συγκεκριμένα, η Coca-Cola HBC κατέγραψε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 5,0%, συμβάλλοντας σε ισχυρή συνολική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 8,1% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Οι όγκοι πωλήσεων σε οργανική βάση ενισχύθηκαν κατά 1,1%, με ώθηση από τα ανθρακούχα αναψυκτικά και τα ποτά ενέργειας.

Τα οργανικά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 3,8%, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης των εσόδων και των χαμηλότερων επιπέδων πληθωρισμού.

Η εταιρεία αύξησε επίσης το μερίδιο αγοράς σε αξία στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά κατά 80 μονάδες βάσης στους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Αύξηση καταγράφηκε στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε οργανική βάση και στους τρεις τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, παρά τις διαφορετικές συνθήκες του καταναλωτικού περιβάλλοντος μεταξύ των αγορών και τις λιγότερο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε οργανική βάση αυξήθηκαν κατά 1,2%, με αύξηση των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο, ενώ ο όγκοςπωλήσεων μειώθηκε κατά 1,0%.

Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,8% σε οργανική βάση, λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο και της αύξησης του όγκου πωλήσεων.

Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,9% σε οργανική βάση λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο και της αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά 2,0%, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε Νιγηρία και Αίγυπτο.

Περαιτέρω επενδύσεις

- Επιτυχής υλοποίηση της καμπάνιας «Share a Coke» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η οποία υποστηρίχθηκε από εξατομικευμένες εμπειρίες για καταναλωτές και πελάτες σε όλες τις αγορές.

- Κυκλοφορία της νέας έκδοσης Monster με τον Lando Norris σε 16 αγορές.

- Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του καφέ στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, τόσο τουCosta Coffee όσο και του Caffè Vergnano, στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής μας απόφασης για εστίαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

- Κυκλοφορία των snacks Bambi στη Νιγηρία τον Οκτώβριο, με ένα εξειδικευμένο πλάνο ειδικά προσαρμοσμένο στην τοπική αγορά.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBCAG, σχολίασε: «Η συνεχής πρόοδός μας αποτυπώνεται σε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, οδηγώντας σε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 8,1% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τη δύναμη του χαρτοφυλακίου μας και την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε αύξηση του όγκου πωλήσεων, των εσόδων ανά κιβώτιο και του μεριδίου αγοράς μας ακόμη και εν μέσω διαφορετικών καταναλωτικών συνθηκών μεταξύ των αγορών μας.

Καθώς προχωρούμε προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η εστίασή μας στην επίτευξη σταθερής ανάπτυξης παραμένει ξεκάθαρη. Χάρη στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, στην αφοσίωση των ομάδων μας και στην ευρεία γεωγραφική μας παρουσία, είμαστε καλά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, επιβεβαιώνουμε εκ νέου τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το έτος που διανύουμε.

Είμαστε επίσης περήφανοι να ανακοινώσουμε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Coca-Cola Beverages Africa, που συνοδεύεται από το πλαίσιο για την εξαγορά και του υπολοίπου ποσοστού. Με τις ευρωπαϊκές μας αγορές και την επικείμενη επέκτασή μας στην Αφρική, διαμορφώνεται μία νέα, ισχυρή βάση για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας. Ευχαριστούμε όλες τις ομάδες μας για τη συνεχιζόμενή τους προσπάθεια και αφοσίωση, καθώς και την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν».

Επιχειρηματικές προοπτικές

Η εταιρεία κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, εν μέσω διαφορετικών συνθηκών αγοράς. Παρότι αναμένουν ότι το ευρύτερο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον θα συνεχίσει να εμφανίζει προκλήσεις και να είναι απρόβλεπτο, στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται πως «έχουμε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, στους ανθρώπους μας και στις ευκαιρίες ανάπτυξης στις διαφορετικές αγορές μας.

Επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το 2025:

• Aύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο ανώτερο όριο του εύρους 6% έως 8%.

• Aύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο ανώτερο όριο του εύρους 7% έως 11%».

Τεχνική ανάλυση

Έχοντας επικαιροποιήσει ορισμένα σημεία της τεχνικής ανάλυσης για το 2025, η Coca-Cola HBC αναφέρει τα εξής:

Συναλλαγματικές ισοτιμίες: Αναμένεται ότι η θετική επίδραση στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη, από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου θα ανέλθει στα επίπεδα των 5-15 εκατ. ευρώ (προηγουμένως αρνητική επίδραση 0-10 εκατ. ευρώ).

Έξοδα αναδιάρθρωσης: Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικά έξοδα αναδιάρθρωσης (χωρίς μεταβολή).

Φόροι: Εκτιμάται ότι ο συγκρίσιμος πραγματικός φορολογικός συντελεστής θα διαμορφωθεί στο εύρος 26% - 28% (χωρίς μεταβολή).

Χρηματοοικονομικά έξοδα: Αναμένεται ότι τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα θα ανέλθουν περίπου σε 10 - 20 εκατ. ευρώ (προηγουμένως 15 - 25 εκατ. ευρώ).