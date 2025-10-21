Θετική η Alpha Finance για το Χρηματιστήριο - Στις βασικές επιλογές η Titan

Ο ΓΔ καταγράφει ετήσια άνοδο 35%, ενώ ο τραπεζικός κλάδος ενισχύεται 77%, καθιστώντας την ελληνική αγορά μία από τις κορυφαίες διεθνώς για το 2025.

Διατηρεί τη θετική της στάση για το Χρηματιστήριο Αθηνών η Alpha Finance εκτιμώντας ότι το 2025 ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές της ελληνικής αγοράς. Παρά την πρόσφατη διόρθωση, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο περίπου 35% από την αρχή του έτους, ενώ ο τραπεζικός κλάδος ενισχύεται κατά 77%, καθιστώντας την ελληνική αγορά μία από τις κορυφαίες διεθνώς για το 2025.

Όπως αναφέρεται, η άνοδος απoδίδεται κυρίως σε ανατιμήσεις αποτιμήσεων (re-rating) και λιγότερο σε αναθεωρήσεις κερδών, καθώς ο δείκτης P/E διαμορφώνεται πλέον στις 9,2 φορές έναντι κάτω των 8 στην αρχή του έτους. Παρά την ισχυρή πορεία, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount περίπου 15% έναντι του μέσου όρου 20ετίας και 30-40% σε σχέση με τους δείκτες Stoxx 600 και MSCI EM, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές.

Η αναβάθμιση της χώρας σε ανεπτυγμένη αγορά βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις των S&P DJI και FTSE Russell να κατατάξουν την Ελλάδα στην κατηγορία των Developed Markets από τον Σεπτέμβριο 2026. Οι αναλυτές της χρηματηστηριακής επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την ελληνική αγορά, αναδεικνύοντας τη σημαντική πρόοδο σε επίπεδο θεσμών, διαφάνειας και επενδυτικής ελκυστικότητας, με θετικές επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα για τις αποτιμήσεις και τη ρευστότητα.

Παράλληλα, η δραστηριότητα στο ΧΑ έχει ενισχυθεί σημαντικά, με τον μέσο ημερήσιο τζίρο να υπερβαίνει τα 210 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 50% σε ετήσια βάση, ενώ η δραστηριότητα σε εισαγωγές εταιρειών, αυξήσεις κεφαλαίου, placements, εξαγορές και συγχωνεύσεις παραμένει έντονη. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η Alpha Finance επισημαίνει τη συνεχιζόμενη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,2% το 2025 και δημοσιονομική επίδοση σημαντικά καλύτερη του στόχου, στηρίζοντας το θετικό επενδυτικό αφήγημα της χώρας.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί θετική στάση για την ελληνική αγορά, αναμένοντας περαιτέρω re-rating τα επόμενα τρίμηνα κοιτώντας προς το 2026, με τους ξένους επενδυτές να αυξάνουν τη συμμετοχή τους και τις αποτιμήσεις να παραμένουν ελκυστικές. Για το βραχυπρόθεσμο διάστημα, προβλέπει αυξημένη μεταβλητότητα χωρίς σαφή τάση μέχρι το τέλος του έτους, εκτιμώντας ότι τυχόν διορθώσεις αποτελούν ευκαιρίες τοποθέτησης. Οι βασικοί κίνδυνοι παραμένουν κυρίως εξωτερικοί, σχετιζόμενοι με γεωπολιτικές εξελίξεις και τη διεθνή συγκυρία.

Με βάση τα παραπάνω, η Alpha Finance προχωρά σε μία προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό της, εντάσσοντας την Titan Cement, καθώς αναμένει ότι τα επερχόμενα αποτελέσματα και η ανακοίνωση των μεσοπρόθεσμων στόχων θα συμβάλουν στην αντιστροφή της υποαπόδοσής της. Παράλληλα, διατηρεί τις υπόλοιπες βασικές επιλογές της, οι οποίες περιλαμβάνουν τις Metlen και Jumbo, των οποίων η πρόσφατη υποχώρηση θεωρείται ευκαιρία εισόδου, την Τράπεζα Κύπρου που συνεχίζει να υπεραποδίδει από την ένταξή της στις κορυφαίες επιλογές, τη ΔΕΗ χάρη στο φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και τον ΟΤΕ, ο οποίος διατηρεί ισχυρό ισολογισμό και αμυντικό προφίλ.