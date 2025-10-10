Βαθύ «κόκκινο» στη Wall Street μετά τις νέες απειλές Τραμπ στην Κίνα - «Αναζωπυρώνεται» ο εμπορικός πόλεμος

Ο Dow Jones «κατρακύλησε» σχεδόν 900 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη συνεδρίαση του διευρυμένου δείκτη S&P 500 από τον περασμένο Απρίλιο.

Ήρθε να «ταράξει τα νερά» για τα καλά ο Ντόναλντ Τραμπ στη Wall Street, ο οποίος, μετά από μήνες σχετικής ηρεμίας, εξαπέλυσε νέες απειλές την Παρασκευή κατά της Κίνας, αναφέροντας πως θα επιβάλει «τεράστια αύξηση των δασμών» σε κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να τονίσει πως δεν έχει «κανένα λόγο» να συναντήσει τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ μετά τους πρόσφατους «εχθρικούς» ελέγχους εξαγωγών σε σπάνιες γαίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική», αναφερόμενος στις επιστολές που έστειλε το Πεκίνο σε όλον τον κόσμο με τις οποίες ενημερώνει ότι σχεδιάζει να επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. «Κανείς δεν έχει δει κάτι σαν κι αυτό αλλά, επί της ουσίας, θα προκαλέσει συμφόρηση στις Αγορές και θα κάνει δύσκολη τη ζωή κυριολεκτικά για όλες τις χώρες του κόσμου, ιδίως για την Κίνα» υποστήριξε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι «θα αναγκαστεί να αντεπιτεθεί οικονομικά» στην Κίνα μετά τους περιορισμούς αυτούς και μία από τις επιλογές του είναι η «μαζική» αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 1,90%, ή 878 μονάδες, στις 45.479 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 2,71% στις 6.552 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τις 10 Απριλίου, και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατρακύλησε 3,56% στις 22.204 μονάδες, παρόλο που νωρίτερα ενδοσυνεδριακά σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό. Στην εβδομάδα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 2,7%, ενώ οι Nasdaq και S&P 500 σημείωσαν απώλειες 2,5% και 2,4% αντίστοιχα.

Επιμένοντας στο ταμπλό, πιέσεις ασκήθηκαν στις τεχνολογικές μετοχές με ραγδαίες ρευστοποιήσεις: η Nvidia αποδυναμώθηκε 4,9%, η AMD σημείωσε βουτιά 7,7% και η Tesla έχασε 5%. Στον αντίποδα, ράλι κατέγραψαν οι μετοχές που συνδέονται με τις σπάνιες γαίες. Ο τίτλος της MP Materials εκτινάχθηκε 8,4% ενώ η USA Rare Earth εκτοξεύτηκε 8%.

Η ανάφλεξη με την Κίνα ήρθε καθώς το shutdown διανύει την 10η ημέρα του, εντείνοντας το πτωτικό κλίμα στο φίνις της εβδομάδας. Οι σημερινές απώλειες εξανέμισαν τα κέρδη του S&P 500 που θα βάδιζε στην πέμπτη διαδοχική «πράσινη» εβδομάδα του.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί στην Κίνα να κρατάει όλο τον κόσμο όμηρο. Κανείς δεν έχει δει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά, ουσιαστικά, αυτό θα 'φράξει' τις αγορές και θα δυσκολέψει τη ζωή σχεδόν όλων των χωρών του κόσμου, ειδικά της Κίνας» επεσήμανε ο Τραμπ. Την Πέμπτη η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει, με άμεση ισχύ, νέους ενισχυμένους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογίας που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες, έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσής της με τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ τάσσεται υπέρ των μειώσεων των επιτοκίων, τονίζοντας πως οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής πρέπει να είναι προσεκτικοί εν μέσω αντικρουόμενων σημάτων που εκπέμπει η αμερικανική οικονομία. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να μειώσουμε τα επιτόκια, αλλά πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί σε αυτό», υπογράμμισε ο Γουόλερ μιλώντας στο CNBC.

Επιπλέον, νέες προειδοποιήσεις ότι το χρέος της κυβέρνησης των ΗΠΑ αυξάνεται πολύ γρήγορα, τροφοδοτώντας ένα κλίμα ανάλογο με τα χρόνια πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απηύθυνε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο.

Όταν το χρέος αυξάνεται δυσανάλογα σε σχέση με το εισόδημα, αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες, τόνισε ο 76χρονος επενδυτής στο Bloomberg. Σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, η αύξηση του χρέους είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Οι ολοένα και πιο έντονες παγκόσμιες συγκρούσεις και η ανισότητα πλούτου δημιουργούν επίσης ένα περιβάλλον με «πολλαπλές πηγές ανησυχίας».

Την ερχόμενη εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις των οικονομικών μεγεθών από τους κολοσσούς του τραπεζικού κλάδου Goldman Sachs και Citigroup, ενώ από τον τεχνολογικό κλάδο η Tesla θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της στις 22 Οκτωβρίου, ακολουθούμενη από τις Alphabet, Microsoft και Meta στις 29 Οκτωβρίου.