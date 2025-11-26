Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Ο οίκος Fitch αναβαθμίζει την Τράπεζα Κύπρου σε «BBB»

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου σε «BBB» από «BBB-», με σταθερή προοπτική.

Η αναβάθμιση:

-- Αντανακλά τη βελτίωση του κυπριακού λειτουργικού περιβάλλοντος

-- Αντικατοπτρίζει την εκτίμηση του οίκου για βελτιωμένες επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές προοπτικές των κυπριακών τραπεζών λόγω: 1. συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, 2. μείωσης της ανεργίας και 3. μείωσης του ιδιωτικού χρέους.

-- Λαμβάνει υπόψη τη περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ, τις υγιείς προοπτικές κερδοφορίας και τα ικανοποιητικά κεφαλαιακά αποθέματα.

Σύμφωνα με τον οίκο: «Η αξιολόγηση της BoC αντικατοπτρίζει την ισχυρή ανταγωνιστική της θέση ως μία από τις κορυφαίες εγχώριες τράπεζες στην Κύπρο. Υποστηρίζεται από σταθερή βάση καταθέσεων, υγιή κερδοφορία, ικανοποιητική κεφαλαιοποίηση και βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού».

