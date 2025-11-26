ΑΑΔΕ αντί ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα γίνει η μετάβαση στη νέα εποχή των αγροτικών ενισχύσεων

Η ΑΑΔΕ θα αποτελέσει τον διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμών για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση στη νέα εποχή κατά την οποία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναλαμβάνει τις υποδομές πληρωμών και ελέγχου των ευρωπαϊκών ταμείων για την αγροτική πολιτική περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.

Έτσι, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα έχει από τη νέα χρονιά υπό την ευθύνη της όλες τις διαπιστώσεις, άδειες, εγκρίσεις. Ακόμη, η ΑΑΔΕ θα αναλάβει και τις εκκρεμείς μέχρι την 31η.12.2025 πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΑΑΔΕ θα αποτελέσει τον διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμών για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Ο Διοικητή της ΑΑΔΕ θα εκδίδει αποφάσεις που θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα καθορίζουν τον τρόπο είσπραξης των πόρων, αναγνώρισης, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών, καθώς και τα αρμόδια για τις ενέργειες αυτές όργανα.

Το σύνολο των οργανικών θέσεων, των υπηρεσιακών μονάδων και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ. Το προσωπικό θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας που διατηρούσε, ενώ οι κενές οργανικές θέσεις θα μετατραπούν σε θέσεις δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΑΑΔΕ.

Τι αλλάζει

Η νέα εποχή αναμένεται να φέρει ενισχυμένους ελέγχους και διαφάνεια, με την τεχνογνωσία του ελεγκτικού μηχανισμού της Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η αλλαγή αναμένεται να οδηγήσει και σε ταχύτερες πληρωμές μέσω ψηφιοποιημένων διαδικασιών, με καλύτερη διασταύρωση στοιχείων (Κτηματολόγιο, Ε1, Ε3, ΕΦΚΑ κλπ), αλλά και άμεσες συνέπειες σε περιπτώσεις λαθών ή παρατυπιών, αφού κάθε πρόστιμο θα μετατρέπεται αυτομάτως σε βεβαίωση χρέους.

Όλες οι δαπάνες από την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής θα πληρώνονται από τον Ειδικό Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)