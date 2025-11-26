Νέα μέσα, νέα εργαλεία και ένας μηχανισμός που αλλάζει μορφή στην αντιπυρική θωράκιση της χώρας.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε με ένα δεδομένο που αλλάζει τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της πολιτικής προστασίας: η Ελλάδα εισέρχεται σε μια διετία (2024–2026) με τη μεγαλύτερη ενίσχυση μέσων, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα την Παρουσίαση των έργων του προγράμματος ΑΙΓΙΣ έχουν ήδη παραδοθεί μέσα αξίας άνω των 55 εκατ. ευρώ, ενώ έως το 2026 αναμένονται επιπλέον παραλαβές που ξεπερνούν τα 255 εκατ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα εντελώς νέο επιχειρησιακό περιβάλλον για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός των εναέριων και επίγειων μέσων, η ενίσχυση της επιτήρησης, η αναβάθμιση των συστημάτων συντονισμού και η πρόσληψη νέων στελεχών που θα μπορούν να χειριστούν τον πιο σύνθετο μηχανισμό της νέας εποχής.

Νέα μέσα, νέα εργαλεία και ένας μηχανισμός που αλλάζει μορφή

Τα μέσα που έχουν ήδη παραδοθεί περιλαμβάνουν αναβαθμισμένα ελικόπτερα Super Puma με δεξαμενές πυρόσβεσης και συστήματα έρευνας και διάσωσης, τρία νέα αεροσκάφη που θα λειτουργούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων και επιτήρησης, δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη για επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και οχήματα και εξοπλισμός ατομικής προστασίας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγαλύτερος εκσυγχρονισμός στόλου οχημάτων των τελευταίων ετών: άνω των 660 νέων οχημάτων αναμένεται να έχουν παραδοθεί έως το 2026, συμπεριλαμβανομένων υδροφόρων, οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, ειδικών οχημάτων και κινητών κέντρων διοίκησης για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ομοίως, έως το τέλος του 2026, προχωρά η ολοκλήρωση ενός έργου αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση πανελλαδικού ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και προειδοποίησης. Το σύστημα αυτό θα τοποθετηθεί σε 21 αρχαιολογικούς χώρους και προστατευόμενες περιοχές Natura, ενισχύοντας τα επίπεδα πρόληψης σε σημεία ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.

Στο ανθρώπινο δυναμικό, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης 750 πυροσβεστών επί θητεία, οι οποίοι αποτελούν νέα επιχειρησιακή κατηγορία και αναμένεται να ενισχύσουν ιδιαίτερα τις επίγειες δυνάμεις. Προβλέπεται επίσης η πρόσληψη περισσότερων από 100 αξιωματικών και υπαξιωματικών ειδικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων χειριστών εναέριων μέσων και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού για τον νέο εξοπλισμό που έχει ήδη παραληφθεί ή αναμένεται να παραληφθεί.

Ταυτόχρονα, προγραμματίζεται η αύξηση των μη επανδρωμένων συστημάτων (UAV), ώστε να αξιοποιούνται σε περισσότερες περιοχές και σε 24ωρη βάση, η αναθεώρηση των επιχειρησιακών τοπικών σχεδίων με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα και η συνέχιση της επιλογής εκπαίδευσης μέσω προσομοιωτών οδήγησης και επιχειρησιακών εξομοιωτών, που επιτρέπουν ασφαλή εξάσκηση σε σενάρια υψηλής δυσκολίας.

Έμφαση στην επιτήρηση από αέρος και εδάφους με νέες τεχνολογίες

Η ενίσχυση της επιτήρησης αποτέλεσε έναν από τους κεντρικούς άξονες της νέας επιχειρησιακής αντίληψης. Ο στόλος των drone αυξήθηκε σε 93 συστήματα, προσφέροντας δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης και παρακολούθησης εστιών σε πραγματικό χρόνο. Ενισχύθηκε επίσης το πρόγραμμα εναέριας περιπολίας με έμφορτα μέσα, ενώ η μετακίνηση αεροπορικών μέσων από βάση σε βάση — ανάλογα με τον δείκτη επικινδυνότητας — αποτέλεσε εργαλείο για ταχύτερη πρώτη απόκριση σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα διαχείρισης στόλου, το οποίο επιτρέπει στις Αρχές να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τη θέση, τη διαθεσιμότητα και τις δυνατότητες κάθε οχήματος του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας, των Περιφερειών και των Δήμων.

Πολυεπίπεδη συνεργασία και νέος συντονισμός στο πεδίο

Στην παρουσίασή του, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρθηκε και στη νέα δομή συνεργασίας με τη Δασική Υπηρεσία, τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ και τις τοπικές αρχές. Η συνύπαρξη στελεχών στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και στο πεδίο έχει δημιουργήσει — όπως ανέφερε — «ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα αντίδρασης, με καλύτερη ροή πληροφορίας και ταχύτερη λήψη αποφάσεων».

Ταυτόχρονα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κινητοποιήθηκε σε σειρά περιστατικών, εισάγοντας για πρώτη φορά πιο συστηματικά την ανακριτική διάσταση από τα πρώτα στάδια των επιχειρήσεων.

Κεφαλογιάννης: Η πιο απαιτητική αντιπυρική χρονιά ανέδειξε την αξία της ετοιμότητας και της συνεργασίας

Η αντιπυρική περίοδος του 2025 παρουσιάστηκε ως μια από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, να σημειώνει ότι η χρονιά «δοκίμασε τα όρια» του μηχανισμού και ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, της συνεργασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η θέση της Ελλάδας σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι καμένες εκτάσεις ξεπέρασαν τα 10,3 εκατ. στρέμματα, τη χειρότερη επίδοση από το 2006, ενώ χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία είδαν τις απώλειες να πολλαπλασιάζονται. Ακόμη και κράτη του βορρά κατέγραψαν έως και οκταπλάσιες καμένες εκτάσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα εμφάνισε «μια διαφοροποιημένη τάση», με μείωση 5% στις καμένες εκτάσεις και μείωση 14% στις πυρκαγιές σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.

Περισσότερες μεγάλες πυρκαγιές, μικρότερη έκταση

Ο Υπουργός ανέφερε ότι φέτος σημειώθηκαν εννέα μεγάλες πυρκαγιές – στη Χίο, στον Φενεό, στα Κύθηρα, στη Ζάκυνθο, στη Δυτική Αχαΐα, στην Πρέβεζα–Άρτα, στην Κερατέα και στον Πισσώνα Ευβοίας. Αν και ο αριθμός τους ήταν αυξημένος κατά περίπου 50% έναντι του μέσου όρου 2005–2024, η μέση έκταση ανά μεγάλη πυρκαγιά ήταν σχεδόν 50% μικρότερη σε σχέση με το ιστορικό δεδομένο των 58.000 στρεμμάτων.

Οι αιτίες πίσω από τα περιστατικά

Σύμφωνα με τον Υπουργό, πολλές πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια, όπως καύση υπολειμμάτων ή εργασίες σε αγροτικές ζώνες, ενώ για τους εμπρησμούς από πρόθεση στάθηκε στον υψηλό αριθμό προφυλακίσεων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σημειώνοντας ότι αυτό «λειτουργεί ως ισχυρό μήνυμα αποτροπής».

Η συνολική εικόνα του 2025, όπως παρουσιάστηκε, συνδυάζει υψηλό επίπεδο κινδύνου αλλά και βελτιωμένα χαρακτηριστικά ανταπόκρισης, με τη χώρα να καταγράφει μικρότερη ζημιά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ευρωπαϊκή συγκυρία.