Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: 15.000 υποψήφιοι έλαβαν μέρος στις Εξετάσεις

Ποσοστό αυξημένο κατά 8% σε σχέση με πέρυσι.

Συνεχίζεται και φέτος, η ανοδική πορεία συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς ο συνολικός αριθμός υποψηφίων για το έτος 2025 (Α’ και Β’ εξεταστική περίοδος) ανήλθε σε 14.985, καταγράφοντας αύξηση περίπου 8% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για έγκυρη, αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Στη Β’ εξεταστική περίοδο, ειδικότερα, υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 5.083 υποψήφιοι.

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ περιόδου 2025 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, σε 53 Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την Επικράτεια. Δύο λειτούργησαν ως «Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα» για την εξυπηρέτηση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Στη Β’ περίοδο του 2025 συμμετείχαν:

Αγγλική γλώσσα: 318 υποψήφιοι (Β1+Β2: 148, Γ1+Γ2: 170)

Γαλλική γλώσσα: 1.106 υποψήφιοι (Β1+Β2: 750, Γ1+Γ2: 356)

Γερμανική γλώσσα: 1.068 υποψήφιοι (Β1+Β2: 931, Γ1+Γ2: 137)

Ιταλική γλώσσα: 1.138 υποψήφιοι (Β1+Β2: 772, Γ1+Γ2: 366)

Ισπανική γλώσσα: 1.278 υποψήφιοι (Β1+Β2: 1.032, Γ1+Γ2: 246)

Τουρκική γλώσσα: 175 υποψήφιοι (Β1+Β2: 52, Γ1+Γ2: 123)

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, καθώς το 2023 (Α΄ και Β΄ εξεταστική περίοδος) συμμετείχαν 12.022 υποψήφιοι, ενώ το 2024 (Α΄ και Β΄ εξεταστική περίοδος) ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 13.888, καταγράφοντας αύξηση περίπου 16%. Επίσης, ο αριθμός αυτός το 2025 (Α΄ και Β΄ εξεταστική περίοδος) αυξήθηκε σε 14.985, καταγράφοντας αύξηση περίπου 8%, αντανακλώντας την θετική πορεία της ενίσχυσης του θεσμού του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, εφαρμόζει κοινές προδιαγραφές για όλες τις γλώσσες και για τα τέσσερα επίπεδα γλωσσομάθειας (Β1, Β2, Γ1, Γ2), διευκολύνοντας την προετοιμασία των υποψηφίων και παρέχοντας ενιαίο και διαφανές πλαίσιο αξιολόγησης. Οι προδιαγραφές βασίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), ενώ οι «Σύντομες Προδιαγραφές» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

H Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) δείχνει ξεκάθαρα πόσο σημαντική είναι για τους υποψηφίους μια αξιόπιστη, διαφανής και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Είναι ένας θεσμός που εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και υποστηρίζει έμπρακτα το μέλλον των νέων μας — τόσο στη μάθηση όσο και στην εργασία. Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους που συμμετείχαν στη διαδικασία και να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και των εξεταστικών κέντρων για την άρτια διοργάνωση. Συνεχίζουμε με συνέπεια την ενίσχυση του ΚΠΓ, ώστε να γίνεται κάθε χρόνο πιο ανοιχτό, αξιόπιστο και προσιτό για κάθε υποψήφιο».