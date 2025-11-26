HP: Μέχρι και 6.000 περικοπές θέσεων εργασίας έως το 2028

Οι ομάδες της HP που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προϊόντων, τις εσωτερικές λειτουργίες και την υποστήριξη πελατών θα επηρεαστούν από τις περικοπές θέσεων εργασίας, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ενρίκε Λόρες

Στην περικοπή από 4.000 έως 6.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως έως το 2028 θα προχωρήσει η HP, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και την υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης προϊόντων, τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, με τη μετοχή της πλέον να υποχωρεί 5,5%.

Η εταιρεία με έδρα το Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια απέλυσε μέχρι και 2.000 υπαλλήλους τον Φεβρουάριο, ελέω αναδιάρθρωσης. Η ζήτηση για υπολογιστές με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης συνέχισε να αυξάνεται εξωτερικά, φτάνοντας σε ποσοστό άνω του 30% των αποστολών της HP στο τέταρτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Οκτωβρίου. Ο Λόρες εκτίμησε ότι επίκειται μεγάλη αύξηση τιμών που θα γίνει αισθητή στην HP στο β' εξάμηνο του 2026.

«Υιοθετούμε μια συνετή προσέγγιση για το δεύτερο εξάμηνο, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζουμε επιθετικές ενέργειες όπως η επιλογή προμηθευτών χαμηλότερου κόστους και η λήψη μέτρων για τις τιμές», υπογράμμισε, εκτιμώντας πως το 2026 θα έχει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 2,90 και 3,20 δολαρίων, με 73 - 81 σεντς το α' τρίμηνο. Τα έσοδα για το δ' τρίμηνο ανήλθαν σε 14,64 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 14,48 δισ. δολάρια.