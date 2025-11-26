Κέρδη στις ευρωαγορές με αισιοδοξία για τα επιτόκια

Οι αγορές προεξοφλούν με σχεδόν 85% πιθανότητες μία νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες στη συνάντησή της στις 9-10/12.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύονται οι ευρωαγορές, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκιά της τον Δεκέμβριο, ακολουθώντας τον βηματισμό της Wall Street. Οι αγορές προεξοφλούν με σχεδόν 85% πιθανότητες μία νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες στη συνάντησή της στις 9-10/12 ενώ ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς δήλωσε εκτίμησε πως υπάρχει περιθώριο για μείωση των επιτοκίων «βραχυπρόθεσμα».

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,38% στις 570,18 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 κερδίζει 0,61% στις 5.609 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ενισχύεται 0,35% στις 23.545 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,49% στις 8.064 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,23% στις 9.630 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,33% στις 42.840 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 βρίσκεται στις 16.211 μονάδες, με +0,43%.

Οι διεθνείς αγορές έλαβαν επίσης ώθηση από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ που αποκάλυψε την Τρίτη ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» ο Τραμπ να διορίσει νέο πρόεδρο της Fed πριν από τα Χριστούγεννα. Ενώ παίρνει συνεντεύξεις από υποψηφίους, οι προσδοκίες μετατοπίζονται προς τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, με το Bloomberg να τον θεωρεί φαβορί για τη θέση καθώς τάσσεται υπέρ των χαμηλών επιτοκίων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό, με την Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να αποκαλύπτει τα σχέδιά της για τις δαπάνες και τη φορολογία για το 2026. Οι traders εκτιμούν πως η Βρετανίδα ΥΠΟΙΚ θα ανακοινώσει μια σειρά από αυξήσεις φόρων καθώς προσπαθεί να τηρήσει τους κανόνες για τις δαπάνες και τον δανεισμό, ενώ καλείται να καλύψει μία μεγάλη δημοσιονομική μαύρη τρύπα.

Ράλι στην Ασία

Τα ασιατικά χρηματιστήρια κινήθηκαν ανοδικά, για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους. Οι αγορές της Ιαπωνίας, της Κορέας και της Ταϊβάν κατέγραψαν ισχυρά κέρδη. Στην Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei 225 εκτινάχθηκε 1,85%, με τους κλάδους των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, της υγείας και των χρηματοοικονομικών να πρωταγωνιστούν. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε 2,67%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο 2,49%.

Ο αυστραλιανός δείκτης ASX/S&P 200 κινήθηκε 0,81% υψηλότερα, ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε οριακά κατά 0,32% και ο κινεζικός CSI 300 απώλεσε 0,2%. Στην Ταϊβάν, ο δείκτης Taiex ενισχύθηκε κατά 1,4%, με τη Foxconn (Hon Hai Precision Industry) να καταγράφει άνοδο άνω του 2%. Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 ενισχύθηκε 1,03% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ ο BSE Sensex υποχώρησε κατά 0,1%.