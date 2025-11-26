ΕΒΕΠ: Σημαντική η νέα Αρχή για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) θεωρεί πολύ σημαντική θεσμική τομή το Σχέδιο Νόμου για την ενίσχυση της διαφάνειας, της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών.

Η δημιουργία μιας σύγχρονης και λειτουργικά ανεξάρτητης Αρχής ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα εποπτείας, ενισχύει την εμπιστοσύνη στο οικονομικό περιβάλλον και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση στρεβλώσεων, αθέμιτων πρακτικών και φαινομένων αισχροκέρδειας. Η νέα Αρχή θα λειτουργεί παράλληλα με την Αρχή Ανταγωνισμού, θα πλαισιώνεται από υφιστάμενα στελέχη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της ΔΙΜΕΑ, η οποία έχει κάνει μια σημαντική δουλειά ως προς τον έλεγχο της αγοράς. Έτσι, μπαίνει ένα τέλος και σε μια πολυδιάσπαση, ενοποιώντας υπηρεσίες που ουσιαστικά έχουν κοινές δράσεις. Ο νέος αυτός θεσμός θα έχει την ευθύνη των ελέγχων, των καταγγελιών, των κυρώσεων, αλλά και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ορθά προχωρά στην ίδρυση Εθνικής Αρχής που θα αναλάβει την εποπτεία της αγοράς και θα ενισχύσει την προστασία του καταναλωτή προσθέτοντας ένα επιπλέον όπλο στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Με τη λειτουργία της νέας Αρχής, η οποία θα μοιάζει στο σουηδικό μοντέλο, ουσιαστικά μπαίνει ένα τέλος στην πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων διαφόρων φορέων, με τον νέο θεσμό να έχει την ευθύνη των ελέγχων, των καταγγελιών και, γενικότερα, των δράσεων που θα στοχεύσουν στην τήρηση των αναγκαίων κανόνων της αγοράς. Ο πόλεμος των ανατιμήσεων δεν έχει λήξει ακόμα, καθώς τώρα τροφοδοτείται και από έναν νέο πόλεμο δασμών. Η ίδρυση μιας πολύ ισχυρής εθνικής Αρχής, η οποία θα αναλάβει συνολικά την εποπτεία της αγοράς, μαζί με την προστασία του καταναλωτή, στα πρότυπα άλλων αρχών, κυρίως σκανδιναβικών χωρών, όπως η Σουηδία που είναι το πιο κοντινό παράδειγμα καλής πρακτικής, πολύ σωστά επιχειρείται να εφαρμοστεί και στην πατρίδα μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, δημιουργείται ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως μία νέα εφαρμογή στα κινητά, ώστε οι πολίτες να κινητοποιούν τους ελεγκτές, την ενίσχυση του e-katanaloti, την υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να υπάρχει ειδική σήμανση σε προϊόντα που έχει μειωθεί το περιεχόμενο της συσκευασίας χωρίς να μειωθεί η τιμή, λειτουργία λαϊκών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς, ώστε να μην ανταγωνίζονται εμπόρους. Το θεσμικό αυτό βήμα ενισχύει τη λειτουργικότητα της αγοράς, διασφαλίζει δικαιότερους όρους ανταγωνισμού, ενσωματώνει την ψηφιακή εποχή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του αναμένεται να συνεισφέρει ουσιαστικά σε μια πιο ισορροπημένη, διαφανή και σύγχρονη αγορά, με σαφές θετικό αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία. Το νέο περιβάλλον συγκεντρωτικής εποπτείας της αγοράς με τη νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ενισχύει τη συνάφεια των παρεμβάσεων. Ο ανταγωνισμός, η προστασία καταναλωτή και η αγορά σωστά θεωρούνται ενιαίο σύστημα εποπτείας.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής τόνισε: «Η δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής αποτελεί μια αναβαθμισμένη προσέγγιση για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Δημιουργεί ένα ενιαίο, ισχυρό και σύγχρονο μηχανισμό ψηφιακού ελέγχου, εφαρμόζοντας μια καλή ευρωπαϊκή πρακτική, προσαρμοσμένη στις νέες απαιτήσεις, στοχεύοντας στην πρόληψη της προστασίας του καταναλωτή, παρά στη καταστολή με την επιβολή προστίμων κατόπιν εορτής. Συγκεντρώνει δυνάμεις χωρίς να επικαλύπτει αρμοδιότητες, ενώ θα μπορεί να εποπτεύει καλύτερα την αγορά, να παρακολουθεί τιμές και να αποτρέπει αθέμιτες πρακτικές διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των καταναλωτών».