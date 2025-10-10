Ντάλιο: Προειδοποιεί για αύξηση χρέους και «εκκολαπτόμενο εμφύλιο πόλεμο» στις ΗΠΑ

Όταν το χρέος αυξάνεται δυσανάλογα σε σχέση με το εισόδημα, αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες, τόνισε ο 76χρονος επενδυτής στο Bloomberg.

Νέες προειδοποιήσεις ότι το χρέος της κυβέρνησης των ΗΠΑ αυξάνεται πολύ γρήγορα, τροφοδοτώντας ένα κλίμα ανάλογο με τα χρόνια πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απηύθυνε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο.

Όταν το χρέος αυξάνεται δυσανάλογα σε σχέση με το εισόδημα, αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες, τόνισε ο 76χρονος επενδυτής στο Bloomberg.

Σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, η αύξηση του χρέους είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Οι ολοένα και πιο έντονες παγκόσμιες συγκρούσεις και η ανισότητα πλούτου δημιουργούν επίσης ένα περιβάλλον με «πολλαπλές πηγές ανησυχίας».

Ερωτηθείς αν επίκειται ένας άλλος Παγκόσμιος Πόλεμος, ανέφερε ότι ένας «εμφύλιος πόλεμος κάποιου είδους» αναπτύσσεται στις ΗΠΑ και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η Bridgewater διαχειριζόταν 92 δισ. δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου, από σχεδόν 140 δισ. δολάρια στις αρχές του 2023.