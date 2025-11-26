ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,87 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 - 1,4 δισ. για τους «έξυπνους» μετρητές

Μικρές διαφοροποιήσεις στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2026-2030, όπως αυτό τέθηκε για δεύτερη φορά σε διαβούλευση, αυτή τη φορά από τη Ρυθμιστικής Αρχή (ΡΑΑΕΥ). Επτά κατηγορίες έργων με συνολικά 208 πρότζεκτ. Αύξηση των χρεώσεων χρήσης δικτύου μεσοσταθμικά κατά 0,8% κατ΄ έτος στη χαμηλή τάση και κατά 2,7% στη μέση τάση.

Επενδύσεις ύψους 4,87 δισ. ευρώ σε συνολικά 208 πρότζεκτ προβλέπει το Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2026-2030 του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ.

Το Σχέδιο έχει μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το κείμενο που είχε τεθεί τον Αύγουστο σε διαβούλευση για πρώτη φορά από τον Διαχειριστή. Πιο συγκεκριμένα, έχουν προστεθεί τέσσερα νέα έργα, ενώ το συνολικό budget είναι αυξημένο κατά 77 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δαπάνες πηγάζουν από την ανάγκη τα δίκτυα διανομής να «υποδεχτούν» πολυάριθμα έργα κατανεμημένης παραγωγής ΑΠΕ, με την ολοένα αυξανόμενη ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να συμβάλει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού.

Από την άλλη, σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στη δομή, ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, οι αντλίες θερμότητας για θέρμανση - ψύξη καθώς και οι δυνατότητες για απόκριση ζήτησης. Αλλαγές στις οποίες πρέπει να προσαρμοστούν τα δίκτυα.

Οι χρεώσεις

Όπως είναι φυσικό, η ανάγκη απόσβεσης των επενδύσεων θα οδηγήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω των ρυθμιζόμενων εσόδων του ΔΕΔΔΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, το 2026 θα χρειαστεί να έχει εισροές 1,177 δισ. ευρώ, οι οποίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται προοδευτικά μέχρι το 2030, φτάνοντας τότε τα 1,443 δισ.

Για την ίδια περίοδο, το επιτρεπόμενο έσοδο επιμερίστηκε κατά 11% στους χρήστες μέσης τάσης και κατά 89% σε χρήστες χαμηλής τάσης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, προβλέπεται σημαντική ενίσχυση της κατανάλωσης ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση ενέργειας από τους χρήστες μέσης τάσης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 18,8% και των χρηστών χαμηλής τάσης κατά 10,1%.

Η αύξηση της ζήτησης θα έχει ως συνέπεια να συγκρατηθούν οι αυξήσεις των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης δικτύου για την εν λόγω 5ετία. Ως συνέπεια, με βάση την εισήγηση, η μέση χρέωση για τους χρήστες χαμηλής τάσης θα ενισχύεται μεσοσταθμικά κατά 0,8% κατ΄ έτος στη χαμηλή τάση και κατά 2,7% στη μέση τάση. Ενδεικτικά στη χαμηλή τάση, από 3,43 λεπτά ανά κιλοβατώρα το 2026, θα διαμορφωθεί σε 3,81 λεπτά το 2030.

Οι κατηγορίες

Οι επενδύσεις των 4,87 δισ. για την περίοδο 2026-2030 επιμερίζονται σε 7 κατηγορίες, με τους αντίστοιχους αριθμούς έργων και προϋπολογισμούς:

Ενίσχυση Δικτύου, όπου περιλαμβάνονται 96 πρότζεκτ συνολικού προϋπολογισμού 982 εκατ. για την 5ετία.

Αντικατάσταση και Ανακαίνιση Δικτύου, με 41 έργα συνολικού budget 675 εκατ.

Σύνδεση Χρηστών, με ένα έργο και προϋπολογισμό 800 εκατ.

Παραλλαγές Δικτύου, με επίσης ένα έργο και budget 150 εκατ.

Αισθητική Αναβάθμιση, με επίσης ένα έργο με budget 18,92 εκατ.

Λοιπά Έργα Δικτύου, όπου περιλαμβάνονται 25 πρότζεκτ συνολικού προϋπολογισμού 1,725 δισ.

Επενδύσεις Υποστήριξης Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων, με 43 έργα, προϋπολογισμού 516 εκατ.

Οι έξυπνοι μετρητές

Το CAPEX για την επέκταση των «έξυπνων» μετρητών αποτελεί το μεγαλύτερο από όλα τα πρότζεκτ του Σχεδίου, με τον προϋπολογισμό του να ανέρχεται σε 1,43 δισ. Στόχος είναι το 2030 να έχει αντικατασταθεί το σύνολο των αναλογικών «ρολογιών» πανελλαδικά.

Έτσι, για να ολοκληρωθεί το roll-out, η σχετική δαπάνη αναμένεται να διαμορφωθεί στα 195 εκατ. περίπου το 2026, την επόμενη τριετία να κινηθεί στα επίπεδα των 260-270 εκατ. ευρώ, για να ενισχυθεί περαιτέρω στα 357 εκατ. το 2030.

Όπως είναι φυσικό, αντίστοιχα η κατηγορία στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο πρότζεκτ (Λοιπά Έργα Δικτύου) είναι και η πιο κοστοβόρα, με προϋπολογισμό 1,725 δισ. ευρώ. Άλλο πρότζεκτ στην ίδια κατηγορία με σημαντικό προϋπολογισμό (223 εκατ.) αφορά την ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων εποπτείας και ελέγχου δικτύων.