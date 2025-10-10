Γουόλερ (Fed): «Ναι» σε μειώσεις επιτοκίων αλλά με προσοχή

Υπέρ των μειώσεων των επιτοκίων, τάσσεται ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, τονίζοντας πως οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής πρέπει να είναι προσεκτικοί εν μέσω αντικρουόμενων σημάτων που εκπέμπει η αμερικανική οικονομία.

Υπέρ των μειώσεων των επιτοκίων, τάσσεται ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, τονίζοντας πως οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής πρέπει να είναι προσεκτικοί εν μέσω αντικρουόμενων σημάτων που εκπέμπει η αμερικανική οικονομία.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να μειώσουμε τα επιτόκια, αλλά πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί σε αυτό», υπογράμμισε ο Γουόλερ μιλώντας στο CNBC.

Από τη μία πλευρά, ανέφερε, η αγορά εργασίας των ΗΠΑ φαίνεται να αποδυναμώνεται, αποτυπώνοντας ομολογουμένως μια ευρύτερη οικονομική επιβράδυνση. Από την άλλη, η άνοδος του ΑΕΠ παραμένει ισχυρή ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ο οποίος συνεχίζει να είναι σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο του 2% της Fed.

«Κάτι πρέπει να αλλάξει. Είτε η αγορά εργασίας θα ανακάμψει για να ανταποκριθεί στην επιτάχυνση του ΑΕΠ, είτε το ΑΕΠ θα παρουσιάσει βραδύτερους ρυθμούς ανόδου. Όποιος και αν είναι ο τρόπος, πρέπει να επηρεάσει την πολιτική που θα ακολουθήσουμε», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Θέλω να προχωρήσω προς τη μείωση των επιτοκίων, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε επιθετικά και γρήγορα».

Παράλληλα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος με το σήμα για δύο επιπλέον μειώσεις επιτοκίων το 2025, προειδοποιώντας πως η Fed δεν πρέπει να κινηθεί ταχύτερα από αυτόν τον ρυθμό.