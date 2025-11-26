Επενδυτική επέλαση 45 εκατ. ευρώ: Η Αγγελάκης χτίζει τη νέα γενιά της ελληνικής πτηνοτροφίας

Το άλμα των οικονομικών μεγεθών για την ιστορική εταιρεία από την Εύβοια και το δυναμικό rebranding. Τι αποκάλυψε ο επικεφαλής της, Θάνος Αγγελάκης.

Φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ, δρομολογεί τα τελευταία χρόνια και με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, η εταιρεία Αγγελάκης, με σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο της πτηνοτροφίας για περισσότερα από 60 χρόνια.

Όπως αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου σε ειδική εκδήλωση χθες το βράδυ ο CEO της εταιρείας, Θάνος Αγγελάκης, η Αγγελάκης μέσα στο 2025 «τρέχει» την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 29,4 εκατ. ευρώ το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026, ενώ δρομολογεί και την κατάθεση νέων επενδυτικών σχεδίων ύψους 15 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028.

Μεταξύ των επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί, περιλαμβάνονται η επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων για να υποστηριχθεί ο τριπλασιασμός της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας, νέα γραμμή πτηνοσφαγείου, νέα γραμμή αερόψυξης, νέα γραμμή διαλογής και νέα γραμμή τεμαχισμού με προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματοποιημένη διαδικασία, νέες γραμμές τυποποίησης, δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής.

Ταυτόχρονα, έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις στις φάρμες εκτροφής, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους αλλά και τη δημιουργία νέων πτηνοτροφικών θαλάμων, τοποθέτηση στις στέγες αυτών φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και εξαγορά νέων πτηνοτροφικών θαλάμων. Μέσα σε αυτό το επενδυτικό μπαράζ, προβλέπεται επίσης η αύξηση κατά 100% της δυναμικότητας του πρότυπου εκκολαπτηρίου Αγγελάκης, η προσθήκη νέων μηχανών επώασης και εκκόλαψης και η αναβάθμιση του υφιστάμενου παραγωγικού εξοπλισμού.

Την ίδια στιγμή, μεγάλο στοίχημα αποτελεί η δημιουργία μονάδας με γραμμή προψημένων προϊόντων (ready to cook), καθώς και οι επενδύσεις για φιλικά προς το περιβάλλον μεταφορικά μέσα, νέα «πράσινα» κτήρια γραφείων και αυξημένο επίπεδο ασφάλειας εργασίας και υγιεινής.

«Βλέπει» τζίρο 55,8 εκατ. ευρώ το 2025

Για το 2025 η εταιρεία προβλέπει αύξηση του κύκλου εργασιών της στα επίπεδα των 55,8 εκατ. ευρώ από 44 εκατ. ευρώ το 2024 και έναντι κύκλου εργασιών 38,76 εκατ. ευρώ το 2022. Συγκριτικά δε με τα προηγούμενα χρόνια η άνοδος είναι θεαματική, με την Αγγελάκης να γράφει τζίρο 14,43 εκατ. ευρώ το 2017, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες μετασχηματισμού της και έθεσε τις βάσεις για τον σχεδιασμό των φιλόδοξων επενδυτικών προγραμμάτων που ακολούθησαν.

Για το 2026 ο κ. Αγγελάκης τοποθετεί ακόμη υψηλότερα τον πήχη για τον κύκλο εργασιών της εταιρείας στα επίπεδα των 70 εκατ. ευρώ. Το EBITDA εκτιμάται στα 3,81 εκατ. ευρώ εφέτος και σε διπλασιασμό του το 2026.

Η μεγάλη ανάπτυξη στο κοτόπουλο και «το μοσχάρι ο μεγαλύτερος μας σπόνσορας»

Εστιάζοντας στην αγορά του κοτόπουλου ο κ. Αγγελάκης παραδέχθηκε πως καταγράφει μεγάλη ανάπτυξη. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, πριν από 10 χρόνια στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν κατανάλωση ήταν 22 με 23 κιλά, ενώ σήμερα έχει φτάσει στα 32 με 33 κιλά. «Να είσαστε βέβαιοι ότι την επόμενη πενταετία θα έχουμε πάνω από 40 κιλά (κατά κεφαλήν κατανάλωση). Αυτό από μόνο του μας δίνει μία αγορά χωρίς να αυξηθεί πληθυσμιακά η χώρα», σημείωσε.

Όσο για τις τιμές του κοτόπουλου, η Αγγελάκης προτίθεται να διατηρήσει τις τιμές σταθερές. «Χτίζω μία σχέση με τον καταναλωτή που είναι ειλικρινής και δεν είναι ευκαιριακή. Το να ανεβάσω τις τιμές χωρίς να έχει ανέβει το κόστος ιδιαίτερα είναι ευκαιριακή προσέγγιση που δεν αρμόζει σε μια εταιρεία σαν τη δική μου», εξήγησε ο κ. Αγγελάκης.

Κληθείς δε να σχολιάσει τη μεγάλη αύξηση των τιμών που καταγράφεται στο μοσχαρίσιο κρέας, ο κ. Αγγελάκης τόνισε πως «το μοσχάρι είναι ο μεγαλύτερος μας σπόνσορας. Στο κοτόπουλο είναι ο μεγαλύτερος σπόνσορας και χορηγός, λόγω τιμών».

Το rebranding της εταιρείας και οι νέες συσκευασίες

Στο πλαίσιο της χθεσινής εκδήλωσης ανακοινώθηκε και το rebranding στο οποίο προχώρησε πρόσφατα η πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης, ανανεώνοντας πλήρως την εταιρική της ταυτότητα και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το brand. Με σύγχρονη αισθητική και κεντρικό μήνυμα «Taste Good Life», η Αγγελάκης αποτυπώνει, στην εταιρική της εικόνα, το όραμά της να προσφέρει βιώσιμη διατροφή και να φέρνει τη δική της «Γεύση μιας καλύτερης ζωής» στο τραπέζι των καταναλωτών.

«Το rebranding σημαίνει τη νέα εποχή της εταιρείας για τα επόμενα δέκα χρόνια. Μου αρέσει φοβερά να χαράσσω δρόμους όχι να ακολουθώ άλλους δρόμους άλλων», ανέφερε ο κ. Αγγελάκης.

Η αλλαγή φέρνει νέο λογότυπο, νέες συσκευασίες, νέο website και νέα επικοινωνία στα digital κανάλια.

«Με το rebranding κάναμε μία καινούρια συσκευασία, η οποία είναι μοναδική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Όχι μόνο για τα ελληνικά. Αυξήσαμε τη διάρκεια ζωής, το προϊόν κλείνει πολύ καλά. Αυξήθηκε η διάρκεια ζωής από 7 ημέρες στις 11 και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τις αλυσίδες λιανεμπορίου και όχι μόνο», εξήγησε επίσης ο κ. Αγγελάκης.

Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ είναι ήδη διαθέσιμες οι νέες συσκευασίες και των τριών σειρών της Αγγελάκης:

Αγγελάκης: το εκλεκτό, ποιοτικό και ζουμερό κοτόπουλο με τη super γεύση

Ελαιοπουλάκι®: το superfood κοτόπουλο που τρέφεται με ελληνικό ελαιόλαδο και καλαμπόκι

Mama’s: οι έτοιμες για ψήσιμο λύσεις, φτιαγμένες με αγνά υλικά και χωρίς συντηρητικά, που ξυπνούν τις πιο οικείες μνήμες της σπιτικής κουζίνας

Από την Εύβοια σε 10 χώρες του κόσμου

Με έδρα την Εύβοια, η Αγγελάκης έχει αναπτύξει μια πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανική πτηνοτροφική μονάδα, με ιδιόκτητες φάρμες, η οποία προσφέρει πάνω από 300 θέσεις εργασίας και εξάγει τα προϊόντα της σε 10 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Οι εξαγωγές της με όχημα το Ελαιοπουλάκι αντιστοιχούν στο 10% επί του συνολικού της τζίρου, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να διευρύνει τα υφιστάμενα σημεία πώλησης.

Επόμενες δε αγορές στόχοι η Σιγκαπούρη και η Σαουδική Αραβία, δύο αγορές που δεν έχουν «ανοίξει» ακόμη για το κοτόπουλο.

Η Αγγελάκης συνεργάζεται με τις οκτώ μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αλλά και με κορυφαίους retailers του εξωτερικού, ενώ έχει σταθερές συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων, όπως τα KFC και αεροπορικές εταιρείες ως προμηθευτής πρώτης θέσης.