Καραγκούνης: Σε τελική φάση επεξεργασίας τα διατάγματα για αμίαντο και μόλυβδο

«Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη μεταξύ των χωρών με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη, στην τέταρτη θέση πριν το τέλος, δεν επαναπαυόμαστε. Στόχος μας είναι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να φτάσουμε στο μηδέν», επεσήμανε ο ίδιος.

«Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται τα νέα διατάγματα που αφορούν στον αμίαντο και τον μόλυβδο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μιλώντας στο συνέδριο για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, 7th Occupational Health and Safety conference που διοργάνωσε η Boussias events.

«Τα νέα διατάγματα θα ενταχθούν άμεσα στη νομοθεσία. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και την εναρμόνιση με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα» εξήγησε ο ίδιος. Στην ίδια παρουσίαση ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε τη σημασία του πρόσφατου μέτρου για την παύση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω θερμικής καταπόνησης, ένα ιδιαίτερα αυστηρό και πρωτοποριακό πλαίσιο που θωρακίζει τους εργαζόμενους απέναντι στους κινδύνους ακραίων θερμοκρασιών.

«Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 35 χρόνια, πραγματοποιούνται εκτεταμένες αλλαγές σε ένα πλαίσιο που μέχρι σήμερα είχε γνωρίσει μόνο μικρές, αποσπασματικές παρεμβάσεις» σχολίασε ο κ. Καραγκούνης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την πλευρά του υφυπουργού, στη συνεχή και καθοριστική συμβολή της ΑΑΔΕ, η οποία υποστήριξε ουσιαστικά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των νέων παρεμβάσεων, ενισχύοντας τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρθηκε επίσης στη μείωση του ορίου εργαζομένων για υποχρεωτική παρουσία τεχνικού ασφαλείας από 50 σε 20 εργαζόμενους, ώστε περισσότεροι ειδικοί να βρίσκονται στις επιχειρήσεις, όπως και στην υποχρεωτική παρουσία τεχνικών ασφαλείας σε μεγάλα τεχνικά έργα και σε φάσεις αλλαγής, με στόχο την πρόληψη θανατηφόρων ατυχημάτων. Ο στόχος, σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη είναι η εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.

«Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη μεταξύ των χωρών με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη, στην τέταρτη θέση πριν το τέλος, δεν επαναπαυόμαστε. Στόχος μας είναι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να φτάσουμε στο μηδέν», επεσήμανε ο ίδιος.