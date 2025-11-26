Στο 1 δισ. ο ετήσιος όγκος συναλλαγών στην ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας, όταν συνολικά στη Μεσόγειο αγγίζει τα 50 δισ. Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Η σύγκριση τιμών ανάμεσα σε Αθηναϊκή Ριβιέρα, Μύκονο, Κέρκυρα και ξένους προορισμούς. Ποια είναι η νέα τάση. Τι δείχνει έρευνα της Greece Sotheby's International Realty.

Ο ετήσιος όγκος συναλλαγών στην ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ έχοντας, όμως, σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης δεδομένου ότι συνολικά στη Μεσόγειο το αντίστοιχο μέγεθος αγγίζει τα 50 δισ. ευρώ. Αυτό αποτελεί βασικό συμπέρασμα έρευνας της Greece Sotheby's International Realty η οποία χαρτογραφεί την ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας, συνδυάζοντας δημοσκόπηση σε δείγμα υψηλού εισοδήματος (UHNW) επενδυτών με επικύρωση από πραγματικά δεδομένα συναλλαγών ύψους 550 εκατ. ευρώ.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αγορά που σημειώνει σημαντική πρόοδο με τιμές συγκρίσιμες των κορυφαίων μεσογειακών προορισμών, αλλά με μερίδιο μόλις 2% της συνολικής μεσογειακής αγοράς.

Στα κύρια ευρήματα της έρευνας καταγράφονται, επίσης, ότι το 63% των ενδιαφερομένων σκοπεύει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, αλλά ένας στους δύο εξετάζει παράλληλα άλλες μεσογειακές αγορές, οι ελληνικοί προορισμοί έχουν φτάσει τιμές συγκρίσιμες με Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Τοσκάνη, ενώ, αναδύεται νέο προφίλ αγοραστή, ο «Romantic Affluent» με μέση ηλικία 54 ετών και προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ.

Οι διεθνείς αγοραστές αντιπροσωπεύουν το 67% των συμμετεχόντων στην έρευνα, με κυριότερες αγορές προέλευσης τις ΗΠΑ (12%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%) και τη Γαλλία (8%). Οι Έλληνες αγοραστές αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου.

Η πρόθεση αγοράς και η σύγκριση τιμών

Ειδικότερα, η έρευνα καταγράφει υψηλό ποσοστό πρόθεσης αγοράς. Το 63% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα. Ωστόσο, ένας στους δύο εξετάζει παράλληλα και άλλες μεσογειακές αγορές, κυρίως την Ιταλία (15%), τη Γαλλία (10%) και την Ισπανία (9%). Η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον ώριμους διεθνείς προορισμούς σε μια απαιτητική μεσογειακή σκηνή όπου οι παράγοντες υποδομής, θεσμικού πλαισίου και περιβαλλοντικής αειφορίας διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη αξία.

Περαιτέρω η ανάλυση τιμών σε δείγμα 2.145 ακινήτων από τη διεθνή βάση της Sotheby's International Realty αποκαλύπτει σύγκλιση με κορυφαίους μεσογειακούς προορισμούς. Ενδεικτικές συγκρίσεις:

Μαγιόρκα - Κέρκυρα: 9.900 ευρώ/τ.μ. έναντι 8.900 ευρώ /τ.μ.

Ίμπιζα - Μύκονος: 11.600 ευρώ/τ.μ. έναντι 10.800 ευρώ/τ.μ.

ελοπόννησος - Τοσκάνη: 5.500 ευρώ/τ.μ. έναντι 4.000 ευρώ/τ.μ.

Αθηναϊκή Ριβιέρα - Ντουμπάι: 10.500 ευρώ/τ.μ. έναντι 12.600 ευρώ/τ.μ. (σημείο αναφοράς παράκτιας ανάπτυξης).

Η Ελλάδα έχει προσεγγίσει τα επίπεδα τιμών ώριμων αγορών, χωρίς ακόμη να διαθέτει τον όγκο και την ποικιλία επιλογών τους. Όπως επισημαίνεται από την Sotheby's η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανάγκη για προσεκτική αποτίμηση και ποιοτική ενίσχυση της προσφοράς.

Όπως επισημαίνει ο Σάββας Σαββαΐδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Greece Sotheby's International Realty, «τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τιμές συγκρίσιμες με ώριμες αγορές όπως η Μαγιόρκα και η Ίμπιζα. Το μερίδιο της Ελλάδας στη μεσογειακή αγορά παραμένει στο 2%, γεγονός που αναδεικνύει το σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση θεσμικών επενδύσεων σε αναπτύξεις πολυτελούς κατοικίας. Αυτή η εισροή κεφαλαίων θα δώσει στην αγορά το βάθος που της λείπει σήμερα».

Προφίλ και προϋπολογισμός αγοραστή

Σύμφωνα με την έρευνα, ο σύγχρονος αγοραστής πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα είναι ώριμος, ενημερωμένος και επιλεκτικός. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται μεταξύ 55-64 ετών (33,6%), ακολουθούμενη από την ομάδα 45-54 ετών (29,6%), με μέση ηλικία τα 54 έτη. Ο διάμεσος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 87% των αγοραστών κινείται στο εύρος 1 έως 5 εκατ. και το 13% πάνω από αυτό.

Οι Έλληνες αγοραστές προτιμούν την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Βόρεια Προάστια (42%), τις Κυκλάδες (28%), την Πελοπόννησο (15%) και τα Ιόνια νησιά (10%). Οι διεθνείς αγοραστές επιλέγουν τις Κυκλάδες (40%), τα Ιόνια νησιά (20%), την Αθηναϊκή Ριβιέρα (15%) και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (10%).

Το νέο προφίλ αγοραστή: ο «Romantic Affluent»

Η έρευνα αναδεικνύει τον «Romantic Affluent», ένα νέο προφίλ διεθνών αγοραστών που επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας. Με μέση ηλικία 54 ετών και προϋπολογισμό 2,5 εκατ., ο σύγχρονος αυτός αγοραστής αναζητά αυθεντικότητα, αρμονία και σύνδεση. Προτιμά κατοικίες με αρχιτεκτονική καθαρότητα, φυσική ενσωμάτωση στο τοπίο και έντονη αισθητική ταυτότητα. Η Ελλάδα, με το φως, το τοπίο και τη διαχρονική της απλότητα, ανταποκρίνεται ιδανικά στις νέες αξίες της διεθνούς ελίτ.