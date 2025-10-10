Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά τις νέες απειλές Τραμπ - Το βλέμμα στη Γαλλία

Οι περισσότεροι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν απώλειες άνω του 1%.

Απώλειες κατέγραψαν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, καθώς το επενδυτικό ηθικό «ταρακουνήθηκε» από τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «τεράστια αύξηση των δασμών» σε κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, ενώ έκανε ξεκάθαρο πως δεν έχει «κανένα λόγο» να συναντήσει τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ μετά τους πρόσφατους «εχθρικούς» ελέγχους εξαγωγών σε σπάνιες γαίες.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολούθησαν τις εξελίξεις στη Γάζα μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς διαδίδονται σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Γαλλία, όπου η κυβέρνηση Μακρόν βρίσκεται σε αναζήτηση για τον νέο πρωθυπουργό που θα αναλάβει την δύσκολη αποστολή να επαναφέρει στις ράγες της ηρεμίας την πολιτική σκηνή της χώρας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,25% στις 564,16 μονάδες. Ο δείκτης Eurostoxx 50 έχασε 1,75% στις 5.527 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 1,40% στις 24.266 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 απώλεσε 1,53% στις 7.918 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,86% στις 9.427 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε πτώση 1,74% στις 42.047 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στο -0,63% στις 15.486 μονάδες.

Στη Μέση Ανατολή, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες σήμερα ότι ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωσης των ομήρων, υπό σθεναρή πίεση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο διαδικασίας με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακο έπειτα από δυο χρόνια.

Με αυτή την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί εντός 72 ωρών από την παύση των εχθροπραξιών.

Κάπου διακόσιοι αμερικανοί στρατιωτικοί θα αναλάβουν να «επιβλέπουν», να «επιτηρούν» την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν χθες Πέμπτη αμερικανοί αξιωματούχοι υπό τον όρο να μην κατονομαστούν. Ο νέος επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, θέλει καταρχήν «200 άνδρες» να εκτελέσουν την αποστολή στο «πεδίο», είπε αξιωματούχος — χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιο «πεδίο» αναφερόταν.

Πίσω στην Ευρώπη, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβίωσε από δύο ψηφοφορίες μομφής την Πέμπτη. Η πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την ακροδεξιά πολιτική ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη, απορρίφθηκε με τις ψήφους 378 ευρωβουλευτών, ενώ 179 την υπερψήφισαν. Η δεύτερη πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την πολιτική ομάδα της ριζοσπαστικής αριστεράς, απορρίφθηκε με τις ψήφους 383 ευρωβουλευτών, ενώ 133 την υπερψήφισαν.

Οι δύο προτάσεις μομφής κατατέθηκαν και οι δύο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτή της Αριστεράς (LEFT) κατηγορούσε την Φον ντερ Λάιεν και την Επιτροπή για ανεπαρκή αντίδραση στην κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την «καταστροφική» εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και Mercosur. Η δεύτερη πρόταση μομφής που κατατέθηκε από τους «Πατριώτες για την Ευρώπη» καταγγέλλει μια ΕΕ «πιο αδύναμη από ποτέ», λόγω της αδυναμίας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να «αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις».

Η τρέχουσα πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία έχει πραγματικό αντίκτυπο, καθώς επηρεάζει την επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της χώρας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, στο ραδιόφωνο RTL την Παρασκευή, αν και πρόσθεσε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένει σταθερή.

Ο Βιλερουά τόνισε ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να ξεπεράσει τις εσωτερικές πολιτικές διαμάχες και να συνεχίσει να στοχεύει σε σημαντική μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού το επόμενο έτος. Επισήμανε ότι η χώρα πρέπει τελικά να τηρήσει την υπόσχεσή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει στο 3% έως το 2029, πράγμα που σημαίνει ότι το έλλειμμα δεν πρέπει να ξεπεράσει το 4,8% το επόμενο έτος μετά το 5,4% το 2025, όπως αναφέρει το Bloomberg. Ο κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε ότι η πολιτική αβεβαιότητα σε εθνικό επίπεδο κοστίζει στη Γαλλία τουλάχιστον 0,2 ποσοστιαίες μονάδες ανάπτυξης.