Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για άστεγους κι ευάλωτους λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

Ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372) ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Σε επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, που αναμένονται τις επόμενες ώρες στην πόλη. Από σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 20.00, μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα με σκοπό την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα:

Ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, όπως διανυκτέρευση και σίτιση.

Επί 24ώρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210- 5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για αιτήματα σχετικά με τις ανάγκες του άστεγου πληθυσμού στο email [email protected].

Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595

