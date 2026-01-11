Ειδήσεις | Διεθνή

Κίνα: Το Πεκίνο υποστηρίζει τη Σομαλία στη διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κίνα: Το Πεκίνο υποστηρίζει τη Σομαλία στη διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της
η Κίνα είναι αντίθετη “στη συμπαιγνία της Σομαλιλάνδης με τις αρχές της Ταϊβάν για την επιδίωξη ανεξαρτησίας", αναφέρει ο Κινέζος ΥΠΕΞ.

O υπουργός Εξωτερικών της Κίνας τόνισε ότι το Πεκίνο υποστηρίζει τη Σομαλία στη διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της, σε μία τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον Σομαλό ομόλογό του, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου των Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι έκανε το τηλεφώνημα στη διάρκεια της επίσκεψης του στην Αφρική, δηλώνοντας ότι η Κίνα είναι αντίθετη “στη συμπαιγνία της Σομαλιλάνδης με τις αρχές της Ταϊβάν για την επιδίωξη ανεξαρτησίας”, αναφερόμενος σε μία ανακοίνωση της αποσχισθείσας περιοχής από τη Σομαλία.

Η Σομαλία είχε προγραμματιστεί να συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων του Κινέζου υπουργού των Εξωτερικών στην Αφρική για το Νέο Έτος, το οποίο περιλαμβάνει την Αιθιοπία, την Τανζανία και το Λεσότο.

Η επίσκεψη του, στη χώρα της Ανατολικής Αφρικής αναβλήθηκε και αποδόθηκε σε “αλλαγή του προγράμματος του”, σύμφωνα με την πρεσβεία της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταμείο Ανάκαμψης: Απαιτητικό το «τελευταίο μίλι» – Μπροστά μας τα πιο δύσκολα ορόσημα

Ετήσια άδεια: Τμηματική από φέτος η χορήγησή της - Τουλάχιστον 5 συνεχόμενες ημέρες η ελάχιστη διάρκεια

Τιμολόγια ρεύματος: Αμετάβλητα τον Δεκέμβριο – Εικόνα σταθερότητας στην ΕΕ

tags:
Κίνα
Σομαλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider